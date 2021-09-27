AHMET ÇAKAR

Penaltı değil, destek koluna çarptı

Hatay iyi takım ve üstelik böyle bir takımdan deplasmanda 3 puan almak önemli başarı. Tartışmasız Türkiye'nin takım savunması en iyi olan ekibi Fenerbahçe. Üstelik defans üçlüsü de kusursuza yakın oynadı. Fenerbahçe ayrıca kaptığı tüm topları da ileriye ve yüksek tempoyla oynayarak pozisyon üretiyor. İlk gol böyle geldi. Valencia sağdan gitti, doğru zamanda topu çekti, Rossi'yi gördü, o da ayağının ucuyla topu tamamlayıverdi. İkinci golde de duran topu tamamlayan Novak oldu.

Aslında ikinci yarı fark açılacaktı. Valencia karşı karşıya kaçırdı, ardından bence Altay yememesi gereken bir gol yedi. Vuruşun yapılacağı yer belli, üstelik vuruşun şiddeti çok yavaş. Ama Altay kurtarması gereken topu içeri aldı. Sonuçta Fenerbahçe bazı hatalar yapsa da takım olarak çok iyi bir görüntü verdi.

Tıpkı hakemler gibi. Abdulkadir Bitigen'i çok beğendim. İlk yarıda Kim'in eline çarpan top penaltı değil. Destek koluna çarpıyor. Onun haricinde de Bitigen kusursuza yakın bir maç yönetti.



ŞANSALAN GÖRMEDİ, VAR UYUDU!

G.Saray kazanmasaydı camiada çok kötü şeyler olabilirdi. Hele ilk devre G.Saray hiç oynamamış, Luyindama'nın kaptırdığı bir topla da golü yemişti. Devre arası Terim için her şey zordu. Islıklanan Luyindama'yı oyundan alsa bir dert, almasa bir dert, ama aldı. İkinci yarının kırılma noktası Göztepe kalecisi İrfan'ın yumurtladığı top! Eğer bu bir şampiyonluk maçı olsaydı İrfan töhmet altında kalırdı. İlk yarıda ayağındaki topu Halil'in önüne bıraktı, gol olmadı. İkinci yarıda da sıradan bir şutu bacaklarının arasından kaleye aldı. Bu dakikadan sonra G.Saray iyi oynamaya başladı. Morutan harika bir gol attı. Slalom yaparak iki kişiyi geçti, üçüncü oyuncuyu geçer gibi yapıp köşeye bıraktı. Galatasaray kazanması gereken bir maçı kazandı ve sular şimdilik duruldu.

Hakem genelde iyi maç idare etti. Ama bir pozisyon var ki tartışılır. Bir korner atışında Göztepeli defans oyuncusu, ceza alanı içinde top havadayken koşan Galatasaraylı Alpaslan'ın suratına dirsek atıyor. Karar penaltı olmalıydı. En azından bir sarı kart ama hakem görmedi, VAR da davet etmedi.

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