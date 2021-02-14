14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ahmet Çakar Özkahya’yı çok iyi buldum
AHMET ÇAKAR
Özkahya’yı çok iyi buldum

Özkahya’yı çok iyi buldum

14.02.2021, Pazar
Fenerbahçe inanılmaz zor bir galibiyet aldı. Yakalanan pozisyonlara baktığımızda kesinlikle Karagümrük'ün daha fazla fırsatı var. Hele bir ikinci devre var ki Fenerbahçe attığı dışında hiç yok. İlk yarı aslında Fenerbahçe fena oynamadı. Maçın başında Ademi ile bulduğu pozisyon dışında Karagümrük sadece savunmaya çalıştı. Dönen topları da sadece Fenerbahçe alınca ilk yarıda maçı domine eden Fenerbahçe oldu. Ve bu yarıda da bir duran toptan öne geçtiler. Mesut ortaladı, kafayla indirilen topu Thiam tamamladı ve Fenerbahçe devreyi önde kapattı. İkinci yarının başı Fenerbahçe hemen ikiyi buldu. Ani bir kontratakta Valencia çok çabuk çıktı, süratiyle ağır Karagümrük defansından sıyrılıp ikinci golü buldu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Maça hükmeden, pozisyonları bulan Karagümrük'tü, Fenerbahçe panikliyordu ama bir kişi ayaktaydı. O da kaleci Altay. Çok önemli goller kurtardı. Ama Borini'nin vuruşunu kurtaramadı. Çünkü onun topu alışı, dönüşü Türk kalecilerinin alıştığı cinsten değildi. 2-1'den sonra Karagümrük puanı kurtarabildirdi. Hele son saniyelerde Emre Çolak topun üzerine iyi yatabilse maç berabere bitmişti. Sonuçta kötü de oynarken pozisyon da verirken üç puanı almak şampiyonluk yarışında çok önemli. Halis Özkahya'yı çok iyi buldum. Özellikle VAR yardımıyla da iptal edilen Karagümrük'ün golü doğruydu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
VAR hakemleri kış uykusunda 08.02.2021 Pazartesi
Cüneyt Çakır’dan ince sanatlar! 07.02.2021 Pazar
Plaj futbolunda bile kırmızı verilmez 04.02.2021 Perşembe
Halil Umut Meler mükemmel yönetti 01.02.2021 Pazartesi
Türk hakemlerine güvenmiyorum 25.01.2021 Pazartesi
Fenerbahçe iyi oynamıyor! 22.01.2021 Cuma
Kariyerinin en kötü yönetimi 18.01.2021 Pazartesi
Mete Kalkavan kusursuz yönetti 12.01.2021 Salı
Açık penaltıydı 11.01.2021 Pazartesi
Belhanda yine cinlik peşinde! 10.01.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA