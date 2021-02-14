AHMET ÇAKAR

Özkahya’yı çok iyi buldum

Fenerbahçe inanılmaz zor bir galibiyet aldı. Yakalanan pozisyonlara baktığımızda kesinlikle Karagümrük'ün daha fazla fırsatı var. Hele bir ikinci devre var ki Fenerbahçe attığı dışında hiç yok. İlk yarı aslında Fenerbahçe fena oynamadı. Maçın başında Ademi ile bulduğu pozisyon dışında Karagümrük sadece savunmaya çalıştı. Dönen topları da sadece Fenerbahçe alınca ilk yarıda maçı domine eden Fenerbahçe oldu. Ve bu yarıda da bir duran toptan öne geçtiler. Mesut ortaladı, kafayla indirilen topu Thiam tamamladı ve Fenerbahçe devreyi önde kapattı. İkinci yarının başı Fenerbahçe hemen ikiyi buldu. Ani bir kontratakta Valencia çok çabuk çıktı, süratiyle ağır Karagümrük defansından sıyrılıp ikinci golü buldu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Maça hükmeden, pozisyonları bulan Karagümrük'tü, Fenerbahçe panikliyordu ama bir kişi ayaktaydı. O da kaleci Altay. Çok önemli goller kurtardı. Ama Borini'nin vuruşunu kurtaramadı. Çünkü onun topu alışı, dönüşü Türk kalecilerinin alıştığı cinsten değildi. 2-1'den sonra Karagümrük puanı kurtarabildirdi. Hele son saniyelerde Emre Çolak topun üzerine iyi yatabilse maç berabere bitmişti. Sonuçta kötü de oynarken pozisyon da verirken üç puanı almak şampiyonluk yarışında çok önemli. Halis Özkahya'yı çok iyi buldum. Özellikle VAR yardımıyla da iptal edilen Karagümrük'ün golü doğruydu.

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