AHMET ÇAKAR

Türk hakemliği rezil durumda

Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. Ne olduysa geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçından sonra oldu. Kötü oynadılar, kaybedebilirlerdi, bir puan kazandılar. Ardından adı büyük ama futbolcu kalitesiyle vasat bir takım olan Rangers'a yenilip, Avrupa'ya veda ettiler. Dün gece de ligimizin sevimli ama mütevazı takımına kaybettiler. Ama üç maça da baktığımızda ortak özellik takımın çok ama çok kötü oynamış olması. Eğer Kasımpaşa biraz şanslı olsaydı, daha ilk devre Galatasaray'ı üçlük yaparlardı. Maçın başında Diagne'nin uyuyakaldığı pozisyon dışında Galatasaray'ın tek bir pozisyonu yok. Kasımpaşa yürüye yürüye geldi, pozisyonları buldu ve G.Saray'ı devirdi. Hiç kimse transfer falan demesin, bu takımın kadro kalitesi, Kasımpaşa'dan mı kötü? Rangers'tan mı kötü? Hayır… Hata Fatih Terim'de. Taraftarda olan sonsuz kredisine güvenip, direkt ya da endirekt olarak suçu yönetime atmak da neyin nesi? Taylan ve Etebo'nun önünde olan hiç kimse topsuz oyunda yok. Hiçbiri adam kovalamıyor. Arda'sı, Falcao'su, Belhanda'sı, Feghouli'si.. Halı sahada sağlık için top oynamaya çıkmış yaşlı ağabeyler gibiler. Mecbur musun bunlarda ısrar etmeye. Falcao'yu koyuyorsunuz olmuyor, Diagne'yi koyuyorsun olmuyor. Hep mi futbolcular suçlu hoca? İlk yarı Kasımpaşa, G.Saray'ı darmadağın etti. Bir de Yusuf Erdoğan sezonun en güzel gollerinden birini attı. G.Saray kan kaybediyor. Tıpkı geçen sezonun pandemi sonrası gibi. Bu işi düzeltmesi gereken kişi Fatih Terim ama gördüğüm kadarıyla o da kafada birçok şeyi bitirmiş. Türk hakemliği rezil durumda. Niye diyecek olursanız.. Dün gece Yusuf golü attı. Ofsayt değil, orta sahada tartışılabilecek ama bence faul değil, bir pozisyon için VAR Cüneyt Çakır'ı kenara davet etti. Ama cumartesi gecesi penaltı öncesinde yine tartışılan bir pozisyonda VAR hakemi penaltı sonrası VAR'a davet etmedi. Ya dün gece Kasımpaşa kazanamasaydı? Ya da F.Bahçe cumartesi puan kaybetseydi ne olacaktı? Dediğim gibi Türk hakemliği rezil durumda. 24 saat arayla benzer pozisyonlarda siyahla beyaz gibi kararlar geliyor. Yazık.

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