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AHMET ÇAKAR
Burada bir yanlış VAR

Burada bir yanlış VAR

27.09.2020, Pazar
1- Merkez Hakem Kurulu lige kötü başladı. Hakem hataları yine ilk iki haftaya damga vurdu. Derbiye Ali Palabıyık atandı. Bu atamayla ilgili de bir sürü tartışma var. Sizin yorumunuz nedir? Zaten bu tür derbilere atanacak isimler belli. Ali Palabıyık da bunlardan biriydi. Bir sıkıntı yok. Ama asıl sıkıntı Ali Palabıyık'ın geçen hafta oynanan Başakşehir- G.Saray maçında VAR hakemi olmasıydı. MHK şunu düşünmeliydi; madem bir hafta sonraki G.Saray-F.Bahçe maçına Palabıyık'ı düşünüyorsun o halde Başakşehir- G.Saray maçına VAR hakemi olarak ataman çok yanlış. Çünkü Ali Palabıyık geçen hafta Luyindama'nın son adam faulünü hakeme bildirmeyerek ve hemen akabinde de tartışmalı bir elle oynama penaltısında VAR daveti yaparak başrol oyuncusu oldu. Eğer bu gece derbide benzeri bir pozisyon olursa başta ben, sonra tüm spor kamuoyu Palabıyık'a soracak, 'Geçen hafta Başakşehir'de VAR hakemiyken böyle yaptın, bugün niye böyle davrandın?' Bu tür atamalar basit ama çok zeka isteyen atamalardır. MHK, yukarıda da belirttiğim gibi Palabıyık'ı geçen hafta VAR hakemi atamakla yanlış yaptı.

G.Saray sadece derbinin değil ligin de favorisi
2- Şu ana kadar yapılan yorumlarda Galatasaray'ın derbide ağır bastığı vurgulanıyor. Size göre de Galatasaray bu maçın favorisi mi?
Maçın favorisi hatta şu güne kadar oynanan maçlarda takımlarımıza baktığımızda ligin de favorisi G.Saray. Ama derbilerde futbol tarihimizde çok görülmüştür ki favorilerin kazanması pek de kolay olmamıştır. Üstelik seyirci yok ve bence saha avantajı da yok. F.Bahçe'de defansif olarak hatalar geçen yıla göre azalmış olsa da hücum aksiyonlarında büyük eksikler var. Mesela Hatayspor'u geçen hafta en az 15 dakika 9 kişi olmalarına rağmen yenemediler.

3- Teknik direktörler Fatih Terim ile Erol Bulut arasında geçen sezon büyük gerilim yaşanmıştı. Bu durum derbiye de yansır mı?
Gerilimler anlık meseledir. Örneğin 25. dakikada çizginin önünde bir faul olur, Terim oradan, Bulut öbür taraftan olaya müdahale etmeye kalkarlar. Ortalık birden karışıverir. Türkiye'de hiçbir maçta gerilim olmaz diyemiyoruz. Taraftar gelmiş olsaydı gerilim olma ihtimali artardı. Ama G.Saray-F.Bahçe maçları daima gerilime ve sıkıntıya hazır maçlardır.

YAPTIKLARI UCUZ POLİTİKA!
4- Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hakemle ilgili, "Beyaz sayfa açıyoruz. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" dedi. Fatih Terim ise bu sözler için, "Aynı kurumda olabiliriz ama fikirlerimiz farklı olabilir" ifadesini kullandı. Bu konudaki düşünceniz nedir?
Bunlar Türkiye'nin 50 yıldır gördüğü ucuz politikalar. Fatih Terim veya Albayrak özelinde söylemiyorum. Bu tür maçlardan önce idareciler, antrenörler, hakemi etkilemek ve baskı altına almak için her türlü yolu denerler. 40 yıl önce de aynydı, bugün de aynı.

BAŞROL KALECİLERDE
5- Maçın kilit oyuncuları kimler olur?
Potansiyel olarak baktığımızda genel cevaplar 'atanlar ve tutanlar' yönündedir. Ama isimsiz bir oyuncu ya da hiç ihtimal verilmeyen bir oyuncunun yaptığı ya da yapmadığı bir hareket maça damga vurabilir. Ancak ben bu geceki maçta başrol oyuncusunun bir kaleci olacağını düşünüyorum. Ama hangisi belli değil. Mesela, herhangi bir kaleci hatalı bir gol yer ya da diğer kaleci yüzde yüz gollük bir vuruşu keser, 3 puan bir taraftan bir tarafa geçiverir. İçimden bir ses bu gecenin olumlu ya da olumsuz anlamda başrol oyuncusunun bir kaleci olacağını söylüyor.
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