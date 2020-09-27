AHMET ÇAKAR

bu tür derbilere atanacak isimler belli. Ali Palabıyıkda bunlardan biriydi. Bir sıkıntı yok. Ama asıl sıkıntıAli Palabıyık'ın geçen hafta oynanan Başakşehir-G.Saray maçında VAR hakemi olmasıydı.Çünkü AliPalabıyık geçen hafta Luyindama'nın sonadam faulünü hakeme bildirmeyerek vehemen akabinde de tartışmalı bir elleoynama penaltısında VAR daveti yaparakbaşrol oyuncusu oldu. Eğer bu gece derbidebenzeri bir pozisyon olursa baştaben, sonra tüm spor kamuoyu Palabıyık'asoracak,Bu tür atamalarbasit ama çok zeka isteyen atamalardır. MHK,yukarıda da belirttiğim gibi Palabıyık'ı geçenhafta VAR hakemi atamakla yanlış yaptı.favorisi hatta şu güne kadaroynanan maçlarda takımlarımıza baktığımızdaligin de favorisi G.Saray.Üstelik seyirci yok ve bence sahaavantajı da yok. F.Bahçe'de defansifolarak hatalar geçen yıla göre azalmışolsa da hücum aksiyonlarındabüyük eksikler var.anlık meseledir. Örneğin 25. dakikada çizginin önünde bir faul olur, Terim oradan, Bulut öbür taraftan olaya müdahale etmeye kalkarlar. Ortalık birden karışıverir.Ama G.Saray-F.Bahçe maçları daima gerilime ve sıkıntıya hazır maçlardır.Türkiye'nin 50 yıldır gördüğü ucuz politikalar.40 yıl önce de aynydı, bugün de aynı.olarak baktığımızdagenel cevaplar 'atanlar vetutanlar' yönündedir. Ama isimsizbir oyuncu ya da hiç ihtimal verilmeyenbir oyuncunun yaptığı ya dayapmadığı bir hareket maça damgavurabilir.Ama hangisibelli değil. Mesela, herhangi bir kalecihatalı bir gol yer ya da diğer kaleci yüzdeyüz gollük bir vuruşu keser, 3 puan birtaraftan bir tarafa geçiverir. İçimden birses bu gecenin olumlu ya da olumsuzanlamda başrol oyuncusunun bir kaleciolacağını söylüyor.