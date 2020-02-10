AHMET ÇAKAR

Kalkavan iyiydi

Galatasaray için maça çıkmadan önce çok ilginç gelişmeler oldu. Adeta bir Aslan'ın ağzının suyunu akıtırcasına rakipler puan kaybetmişti. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un beraberlikleri Galatasaray'ın dün gece alacağı bir galibiyet sonrası onu daha da yukarı taşıyacaktı. Ki öyle de oldu. Zaten kimsenin maç öncesi 'Acaba Galatasaray puan kaybeder mi' diye de bir kaygısı yoktu. Kasımpaşa en çok gol yiyen takımlardan biri ve dün gece de gördük; küme düşme ihtimalleri yüksek. Dün oynanan maç fazla bir ölçü olmaz. Galatasaray maçı daha ilk yarıda bitiriverdi. Hele hele böyle maçlarda golü ilk dakikada bulduğunuzda oyun birden çözülüveriyor. İlk gol Feghouli'nin vuruşuyla geldi, aslında topu getiren Emre Akbaba ama golü yapan Feghouli. Biraz da şans eseri. Ama gol Kasımpaşalı oyuncunun kendi kalesine attığı gol olarak yazıldı. Hemen ardından VAR yardımıyla gelen doğru bir penaltı ve devrenin sonunda da yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edilen ama VAR ile doğrulanan Adem Büyük golü. Dün gecenin en büyük kazancı Adem Büyük. Falcao kadar gol attı, kendine iyi bakıyor ve top tutuşuyla, golleriyle Galatasaray'ın forvetlerinin fazla bir eksikliğini hissettirmiyor. Artık Galatasaray potada. Tepeye iyice yaklaştılar ve rahatlıkla biz de varız diyorlar. Mete Kalkavan için maç zaten kolaydı ve o da başarılı yönetti. VAR'ın katkısı ve etkisi dün gece için mükemmel oldu, çünkü hem gözden kaçan penaltıyı hem de hatalı bir yardımcı hakem ofsayt kararını yakaladılar.

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