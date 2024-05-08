Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Şarkıcı Kalben gözaltına alındı!

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.