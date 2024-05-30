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Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: "Bayram hazırlığı var!"

Altın fiyatları, son dönemdeki düşüşlerin ardından kısmi tepki yükselişleri gösteriyor. Ons altın, 2350 dolar psikolojik bandının üzerinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ise 2450 TL seviyesine yaklaştı. Altın piyasasındaki bu dalgalı seyri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:10
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Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: Bayram hazırlığı var!

Altın fiyatları, son düşüşlerin ardından kısmi tepki yükselişleri göstermeye başladı. Ons altın 2350 dolar psikolojik bandının üzerinde seyrederken, gram altın fiyatı ise 2450 TL seviyesine yaklaştı. Altın piyasasındaki bu dalgalı durumu değerlendiren İslam Memiş, dikkat çekici yorumlar yaparak altın için kritik destek seviyelerini duyurdu.

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Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: Bayram hazırlığı var!

Ons Altın Psikolojik Bandı Aştı

Yeni güne 2350 dolar psikolojik bandının üzerinde başlayan ons altın, dolar kurundaki durgunluk nedeniyle ons altına paralel hareket eden gram altın fiyatlarını da etkiliyor. İslam Memiş'in altın piyasasına dair yaptığı yorumlar yatırımcıların dikkatini çekti.

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Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: Bayram hazırlığı var!

Varlık Fiyatlarında Karışık Seyir

Analistler, ABD'de enflasyon endişelerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırdığını ve varlık fiyatlarında karışık bir seyre yol açtığını belirtti. Bugün, gözler Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildi. ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, üç aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı. Bu durum, Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

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Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: Bayram hazırlığı var!

İslam Memiş'ten Altın Yorumu

İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi. Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Ons altın şu an 2356 dolar seviyesinde. Bu hafta emtia fiyatlarında tepki yükselişleri göreceğiz.

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Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: Bayram hazırlığı var!

Ons altın 2370-2380 dolar seviyesine kadar toparlanabilir. Ancak, çok iştahlı bir yükseliş yok, ons altın dar bant aralığında seyrediyor.