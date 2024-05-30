Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: "Bayram hazırlığı var!"

Varlık Fiyatlarında Karışık Seyir

Analistler, ABD'de enflasyon endişelerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırdığını ve varlık fiyatlarında karışık bir seyre yol açtığını belirtti. Bugün, gözler Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildi. ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, üç aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı. Bu durum, Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik endişeleri artırıyor.