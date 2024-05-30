30 Mayıs 2024, Perşembe
Oranlar değişiyor, 1 gramı olanları dahi ilgilendiriyor! İslam Memiş duyurdu: "Bayram hazırlığı var!"
Altın fiyatları, son dönemdeki düşüşlerin ardından kısmi tepki yükselişleri gösteriyor. Ons altın, 2350 dolar psikolojik bandının üzerinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ise 2450 TL seviyesine yaklaştı. Altın piyasasındaki bu dalgalı seyri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:10
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