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Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...

Ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda önemli düzenlemeler içeren Torba Yasa, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Meclis'te onaylanan 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi yürürlüğe girmiş durumda. Kalan 31 madde için ise çalışmalar aralıksız sürüyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200'e indirilmesi gibi birçok yeniliği içeren bu düzenlemeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Torba Yasa'nın tamamının ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 06:47
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Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...

Kapsamlı düzenleme ve yenilikler getiren Torba Yasa, birçok konuda içerdiği maddelerle gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda birçok maddesi Meclis tarafından kabul edilen yasanın kalan maddeleri için görüşmeler devam ederken, vatandaşların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilikten BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200'e indirilmesine kadar birçok düzenlemeyi içeren Torba Yasa'nın ne zaman tamamen yürürlüğe gireceği merakla bekleniyor.

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Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba Yasa kapsamında 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve birçok ekonomik düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor. İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son durum:

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Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Torba Yasa ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu bilgileri paylaştı:

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı. İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı geldiğinde hayata geçirilecek. Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek. Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

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Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...

BAĞ-KUR'luya Prim Eşitliği

Bakan Işıkhan, BAĞ-KUR'lular için prim eşitliği konusunda ise şunları söyledi:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız ve bunu prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. BAĞ-KUR'luların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu, seçim öncesi verilen bir sözdür ve mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

Bakan Işıkhan, 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında şunları kaydetti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için de 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz."