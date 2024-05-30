30 Mayıs 2024, Perşembe
Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...
Ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarda önemli düzenlemeler içeren Torba Yasa, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Meclis'te onaylanan 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi yürürlüğe girmiş durumda. Kalan 31 madde için ise çalışmalar aralıksız sürüyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200'e indirilmesi gibi birçok yeniliği içeren bu düzenlemeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Torba Yasa'nın tamamının ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 06:47
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