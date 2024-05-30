Torba yasa detayları geldi! SGK girişi 8 Eylül 1999 sonrası olana madde madde oluştu: 3600 ek gösterge, 7200 günden erken emeklilik...

BAĞ-KUR'luya Prim Eşitliği

Bakan Işıkhan, BAĞ-KUR'lular için prim eşitliği konusunda ise şunları söyledi:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız ve bunu prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. BAĞ-KUR'luların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu, seçim öncesi verilen bir sözdür ve mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."