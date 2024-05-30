Başkan Erdoğan'ın siyaseti gerçekleri bir kez daha gösterdi! Katil Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımının şifreleri A Haber'de
Gazze'de ve Refah'ta Müslümanlara soykırım yapan katil İsrail devleti, acımasızlıkta sınır tanımadı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepkilerlerle karşılaşan Netanyahu'nun oğlundan ise skandal bir paylaşım geldi. Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından "Büyük İsrail" hedefine uygun şekilde Irak, Suriye ve İran’ın bir kısmını da içeren ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan "4 parçalı Kürdistan" haritasını paylaştı. Yıllarca PKK terör örgütünü destekleyen ülkesinin yaklaşımını yansıtan Yair, paylaşımına "özgür Kürdistan" yazdı. Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Amerika'nın Orta Doğu'da nihai amacını terörist Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımı üzerinden A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar...
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli katledildi, 81 bin 420 kişi yaralandı.
Dünyanın gözü Filistin halkına yapılan soykırımdayken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair, Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren "4 parçalı Kürdistan" haritasını paylaştı.
Yair ayrıca, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçladı: "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırımı durdurun! Kürdistan'ın; Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!"
ERDOĞAN: HAMAS, ANADOLU'NUN İLERİ HAT SAVUNMASINI YAPIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önceki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz." demişti.
SKANDAL PAYLAŞIMIN ŞİFRELERİ A HABER'DE!
Katil Netanyahu'nun siyonist oğlunun skandal paylaşımının ardından Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Amerika'nın Orta Doğu'da emperyalist amacının şifrelerini A Haber'de anlattı.
Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'in açıklamalarında yer alanlar:
Bu Orta Doğu'da ikinci İsrail yaratma projesinin haritası. Dört farklı ülkede Kürt unsurunun bulunduğu ve bunların dağınık olduğu, noktada bir araya getirilmesi projesi… Yani bir Amerikan projesi.
Cumhurbaşkanın bahsettiği harita daha farklı; Onun bir tarafı Mısır'a ve Sudan'a kadar gidiyor. Bu Arzı Mevud projesi… Çok geniş bir coğrafyada hak iddia ediyorlar. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği konu bu.
Netanyahu'nun oğlunun paylaştığı harita ise, emperyalizmin emrinde bir teröristan kurma projesinin haritası. Türkiye bu konuda kararlılığını 1980'lerin ortasından itibaren her noktada ortaya koydu. Şu an itibarıyla da gittikçe bunların etki alanı daralıyor.
Türkiye'nin ulusal bilinci ve siyasi iradenin kararlılığı bunlara imkan vermiyor. İkinci İsrail kurma projesi emperyalizmin emrindeki yapıların katkılarıyla bu coğrafya da Büyük İsrail projesinin gerçekleştirmek istiyorlar.
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