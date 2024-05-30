Başkan Erdoğan’ın siyaseti gerçekleri bir kez daha gösterdi! Katil Netanyahu’nun oğlunun skandal paylaşımının şifreleri A Haber’de

Yair ayrıca, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçladı: "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırımı durdurun! Kürdistan'ın; Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!"

ERDOĞAN: HAMAS, ANADOLU'NUN İLERİ HAT SAVUNMASINI YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önceki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz." demişti.

SKANDAL PAYLAŞIMIN ŞİFRELERİ A HABER'DE!

Katil Netanyahu'nun siyonist oğlunun skandal paylaşımının ardından Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Amerika'nın Orta Doğu'da emperyalist amacının şifrelerini A Haber'de anlattı.