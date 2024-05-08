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Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! İşte evinden çıkanlar

İHA
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Giriş: 08.05.2024 14:53
Şarkıcı Kalben Sağdıç’ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Sağdıç’ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen “skunk” türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi.
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