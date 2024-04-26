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Oğuzhan: “idefix 2024 Sonuna Kadar 20 Kat Büyüyecek…”

Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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Oğuzhan: “idefix 2024 Sonuna Kadar 20 Kat Büyüyecek…”

E-ticaret sektörünün geçmişi geleceği ve idefix’in pazardaki yeri hakkında bilgiler veren idefix Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü Önder Oğuzhan, pandemi ile birlikte Türkiye’de ve dünyada e-ticaret sektöründe önemli gelişmeler olduğuna işaret ederek idefix’in 2024 yıl sonuna kadar 20 kat büyüyeceğini belirtti.

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