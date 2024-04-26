Kadın öğretmene yumruklu saldırı kamerada! Saldırgan gözaltında
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan N.Ö., akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. İddiaya göre öğretmeni tehdit eden öğrenci, okula babasını çağırdı. Okula gelen baba kadın öğretmene yumruk atarak saldırdı. Öğretmene saldıran şahıs gözaltına alındı.
Sarıyer'de bulunan Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni N.Ö., okulda akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' dediği iddia edilen öğrenci babası A.Ç.'yi okula çağırdı. Daha öncede okulda öğretmenlerle ve okul idaresiyle tartıştığı öğrenilen A.Ç. okula gererek kadın öğretmen N.Ö.'ye saldırdı. A.Ç.'nin attığı yumruk darbesiyle yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre başka bir okuldan ara dönemde gelen bir öğrencinin, başka bir öğrenciye akran zorbalığı yaptığını gören kadın öğretmen N.Ö., öğrenciyi uyardı. Bunun üzerine tepki gösteren öğrenci 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' diyerek babası A.Ç.'yi okula çağırdı. Okula gelen A.Ç. koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye saldırdı. A.Ç.'nin tekme ve yumruklarıyla yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen 6 Nolu Şube Başkanı İdris Şekerci, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!" duyarlılığı ile öğretmene saygının esas olduğu yerden, öğretmenin kadın olmasını bile önemsemeden yumruk atacak vandalizme geldik ne yazık ki! Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni üyemiz N.Ö, akran zorbalığı yapan bir öğrencisini -ki benzer nedenler yüzünden bir başka okuldan ara dönemde nakil yoluyla geldi- uyarması üzerine öğrencisi "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz!" diyerek öğretmenini tehdit etmiştir. Öğretmen arkadaşımız "Evladım! ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyarması üzerine öğrenci babası A.Ç'ı okula davet eder. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığını öğrendiğimiz A.Ç, okul koridorunda gördüğü bayan öğretmenimize yumruk atarak darp etmiştir. Öğretmenimiz, aldığı darbe yüzünden yaralanmış ve ambulans ile hastaneye sevk edilmiş ve iş göremezlik raporu verilmiştir. Öğretmen arkadaşımıza yapılan bu şiddeti lanetliyoruz" dedi.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öğretmen N.Ö.'nün yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koridorda yürüyen N.Ö., okula giren A.Ç.'nin attığı yumrukla yere düşüyor. Okulda diğer öğretmenler ve çalışanlar N.Ö.'nün yardımına koşuyor.
EMNİYETTEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesinde bulunan bir ortaokulda bir velinin öğretmene yönelik saldırıda bulunduğu belirlenerek hızlıca olay yerine intikal edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan araştırmada öğrenci velisi A.Ç.'nin 13.20 sıralarında okula gelerek, koridorda gördüğü öğretmeni velisi olduğu öğrenciye laf söylemesi iddiasıyla darp ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlaşılmış, kaçan şüpheli A.Ç. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan A.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından 26.04.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" denildi.
BİR AÇIKLAMA DA BAKAN TEKİN'DEN
Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Tekin paylaşımında, "Çocuklarımız için özveriyle çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarını kınıyor, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmene yumruk atan velinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Gereği yapıldı" dedi.
İşte o paylaşım
Öğretmen N.Ö.'ye okul koridorunda yumruk atarak darp eden öğrenci velisi A.Ç. yakalanarak adalete teslim edildi"
25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir.
Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç'nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.'ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir.
Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir.
Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez!
Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
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