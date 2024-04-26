Sarıyer’de veliden kadın öğretmene yumruk! Bakan Tekin’den açıklama geldi

İstanbul Sarıyer'de bir okulda zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, veli tarafından şiddete uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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