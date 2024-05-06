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İşte 31 Mart'ın kesin sonuçları! YSK Başkanı Yener tek tek açıkladı: Hangi parti kaç belediye kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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İşte 31 Mart’ın kesin sonuçları! YSK Başkanı Yener tek tek açıkladı: Hangi parti kaç belediye kazandı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener, "Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.

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