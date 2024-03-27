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QUA Granite, doğaya sahip çıkıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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QUA Granite, doğaya sahip çıkıyor

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışını benimsediğini vurgulayan QUA Granite, su kıtlığının önüne geçerek gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlamanın herkesin vazifesi olduğunu belirtiyor.

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