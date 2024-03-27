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İyilik Yolu’ndan Tanzanya’ya Ramazan yardımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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İyilik Yolu’ndan Tanzanya’ya Ramazan yardımı

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Ramazan 2024 çalışmaları kapsamında Tanzanya’da bir dizi insani yardım faaliyetinde bulundu. Derneğin; kumanya, iftar, zekat - fitre, Adak - Akika Kurbanı ve bayramlık çalışmalarından bugüne kadar toplamda 323 bin Tanzanyalı istifade etti.

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