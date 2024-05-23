Siyonist projenin çöküşü! İsrailli tarihçi Pappe ABD kanalında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu | FBI sorgusunda neler yaşandı? Toprak hırsızlığı vurgusu

İŞTE DÜNYADA SES GETİREN O RÖPORTAJIN DEŞİFRESİ

AMY GOODMAN: Ben Amy Goodman, Juan González ile birlikteyiz ve ünlü İsrailli tarihçi Ilan Pappé ile sohbetimize devam ediyoruz. Kendisi Exeter Üniversitesi'nde tarih profesörü ve Avrupa Filistin Çalışmaları Merkezi'nin direktörüdür. Şu anda Katar, Doha'dan bize katılıyor.

Profesör Pappé, ABD'ye yaptığınız bu son seyahati sormak istiyorum. Detroit Havaalanı'na vardığınızda, FBI tarafından Gazze, Hamas ve diğer konular hakkında iki saat boyunca sorgulandınız. ABD'li ajanlar, telefonunuzun içeriğini kopyaladıktan sonra ülkeye girmenize izin verdiler. Ne olduğunu bize anlatabilir misiniz?