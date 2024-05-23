Siyonist projenin çöküşü! İsrailli tarihçi Pappe ABD kanalında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu | FBI sorgusunda neler yaşandı? Toprak hırsızlığı vurgusu
İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, terör devleti İsrail'e her fırsatta maddi, manevi destek vererek Gazze'deki insanlık dışı soykırıma el uzatan ABD'nin Democracy Now! kanalına verdiği röportajda çarpıcı ifadelerle siyonist projenin çöküşünü anlattı. Pappe, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine ilişkin yaptığı açıklamalarla Detroit Havaalanı'nda FBI tarafından sorguya alınmıştı. Pappe, canlı yayında o sorguda yaşananlar, Gazze'deki insanlık dışı katliam, İsrail'in toprak hırsızlığı gibi birçok gerçeği dile getirdi.
İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla havaalanındaki sorguya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
FBI TARAFINDAN SORGUYA ÇEKİLMİŞTİ!
FBI çalışını iki kişi tarafından Detroit Metropolitan Havaalanı'na vardığında 2 saat sorgulandığını ve sorgu sırasında telefonunun elinden alındığını anlatan Pappe, sorular karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtmişti.
ARAP VE MÜSLÜMAN ARKADAŞLARINI SORGULADILAR
FBI'ın, ABD'deki Arap ve Müslüman arkadaşlarının kimler ve ne kadar yakın olduklarını sorduğunu aktaran Pappe, FBI çalışanlarının, İsrailli yetkililer olduğunu düşündüğü kişilerle uzun süre telefonda konuştuklarını söylemişti.
PAPPE SOYKIRIMA ARKASINI DÖNMEDİ! "FİLİSTİN TARİHİNİN EN KARANLIK ANLARI"
İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, 8 Mart'ta, merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini" belirterek, "Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek." demişti.
ABD KANALINDA GERÇEKLERİ YÜZLERİNE VURDU
İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, terör devleti İsrail'e her fırsatta maddi, manevi destek vererek Gazze'deki insanlık dışı soykırıma el uzatan ABD'nin Democracy Now! kanalına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.
"SİYONİST PROJENİN ÇÖKÜŞÜ"
Pappe, "Siyonist Projenin Çöküşü"nü detaylarıyla işte bu ifadeleri kullanarak dile getirdi.
İŞTE DÜNYADA SES GETİREN O RÖPORTAJIN DEŞİFRESİ
AMY GOODMAN: Ben Amy Goodman, Juan González ile birlikteyiz ve ünlü İsrailli tarihçi Ilan Pappé ile sohbetimize devam ediyoruz. Kendisi Exeter Üniversitesi'nde tarih profesörü ve Avrupa Filistin Çalışmaları Merkezi'nin direktörüdür. Şu anda Katar, Doha'dan bize katılıyor.
Profesör Pappé, ABD'ye yaptığınız bu son seyahati sormak istiyorum. Detroit Havaalanı'na vardığınızda, FBI tarafından Gazze, Hamas ve diğer konular hakkında iki saat boyunca sorgulandınız. ABD'li ajanlar, telefonunuzun içeriğini kopyaladıktan sonra ülkeye girmenize izin verdiler. Ne olduğunu bize anlatabilir misiniz?
"FİLİSTİN ULUSLARARASI ADALETİN NE OLDUĞUNU YENİDEN TANIMLAMAK İÇİN GERÇEK BİR MÜCADELEDİR"
ILAN PAPPÉ: Evet, Amy, anlatacağım ama izin verirseniz, sanırım önceki konuşmamızla bağlantılı olarak, burada ICC ve İsrail'in buna uyup uymaması meselesinden daha büyük bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Bunun ICC ve ICJ gibi uluslararası mahkemeler için bir gerçek anı olduğunu düşünüyorum çünkü muhtemelen kararları uygulamayacak hükümetlerle karşı karşıya kalacaklar. İsrail hala çok güçlü müttefiklere sahip. Ve sanırım dünyanın geri kalanı, özellikle Küresel Güney, "evrensel" ve "uluslararası" terimlerinin gerçekten bir şey ifade edip etmediğini görmek için izleyecek. Dolayısıyla, Filistin, evrensel olanın ne olduğunu, evrensel değerlerin ne olduğunu ve uluslararası adaletin ne olduğunu yeniden tanımlamak için gerçek bir mücadelenin yaşandığı birçok vakadan sadece biridir. Bu yüzden bu kadar önemli bir tarihsel an olduğunu düşünüyorum.
Şimdi, benim yaşadığım sıkıntıya geri dönersek, ki o kadar büyük değildi ama sanırım daha büyük bir resmin parçası, Londra'dan sekiz saatlik bir uçuşun ardından Detroit'e vardım ve hemen iki federal ajan tarafından bir yan odaya alındım. İki set soruları vardı. Birincisi, Hamas hakkındaki görüşlerim, Gazze'de olanlar hakkındaki görüşlerim. Gazze'de olanları soykırım olarak mı nitelendiriyorum? "Filistin nehirden denize kadar özgür olmalı" sloganına tepkimi bilmek istediler. Beni neden durdurduklarını, neden bu soruları cevaplamam gerektiğini söylemeyi reddettiler. Ve sonra başka bir soru seti, ABD'deki Müslüman, Arap ve Filistin topluluklarındaki tanıdıklarım hakkındaydı. Telefonumu uzun bir süre alıp içindekileri kopyalayıp, telefon görüşmelerini bekleterek ülkeye girmeme izin verdiler.
AMY GOODMAN: Profesör Pappé, size "Filistin nehirden denize kadar özgür olmalı" sloganına ne tepki verdiğinizi sorduklarında, Gazze'de soykırım yapılıp yapılmadığını sorduklarında tam olarak ne cevap verdiniz?
FBI'YA "İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ EYLEMİNİ SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRİYORUM" DEDİM
ILAN PAPPÉ: Evet. "Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlar mıyım?" sorusuna, bu soruya cevap vermeyi reddettim. Michigan bölgesindeki konuşmalarımı dinlemelerini önerdim. Soykırım sorusuna ise kısaca, evet, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendiriyorum dedim. Ancak yine, bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde açıklamak isterseniz, makalelerimi okumalarını ve Michigan bölgesindeki konferanslarıma gelmelerini önerdim.
"Filistin nehirden denize kadar özgür olmalı" sloganına nasıl tepki verdiğim sorulduğunda, nerede bir nehir ve bir deniz varsa ve aralarında insanlar yaşıyorsa, onların özgür olması gerektiğini söyledim, ki bu biraz ironik veya komik bir andı, biri coğrafi bilgisini göstererek, "Peki ya Suudi Arabistan?" dedi. Bunun üzerine, "Her iki su kaynağı arasında ülkeler olan her yerde, insanlar özgür olmalıdır," diyerek ifademi düzelttim ve bu onları o anda tatmin etti.
Kibar olduklarını söylemeliyim. Bunu bir sıkıntı olarak tanımlamak istemem. Kibar davrandılar. Ama beni gerçekten rahatsız eden şey, bana neden bu soruları sorma hakkına sahip oldukları ve bu olayın gerçek alt metninin ne olduğudur. Bununla ilgili kendi anlayışım var, ancak önümde tüm gerçekler yok.
"FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI ŞEY SİYONİST PROGRAMIN BİR PARÇASI"
JUAN GONZÁLEZ: Ve Profesör, dünya çapında genç insanlara ve birçok protestoya, Gazze'ye karşı ABD desteğini protesto eden öğrencilere konuşuyorsunuz. Filistin'in Etnik Temizliği adlı kitabınız son aylarda çok okundu. Bu konuda konuşabilir misiniz? Nakba veya Filistin'in temizlenmesi sadece 1948'de olmadı, hatta İngiliz Mandası dönemine kadar, İngilizlerin 1936 Arap isyanını bastırdığı döneme kadar uzanıyor.
ILAN PAPPÉ: Evet. Evet, gerçekten de. Nakba biraz yanıltıcı bir terimdir çünkü Arapçada "felaket" anlamına gelir. Ancak Filistinlilerin yaşadığı şey aslında bir felaket değil, etnik temizliktir, bu da açık bir ideolojiyle motive edilen net bir politikadır. Ve bu politika, 19. yüzyılın sonlarında hareketin başlangıcından itibaren Siyonist programın bir parçasıydı.
TOPRAK HIRSIZLIĞINA VURGU YAPTI!
Elbette, çok erken dönemlerde, Filistinlileri yurtlarından etnik olarak temizleme kapasitesine sahip değillerdi. Ancak 1920'lerin ortalarında, Filistin'deki Siyonist topluluk hala çok küçükken, toprak satın alma yoluyla, birçok Filistin köyünün bulunduğu topraklarda, İngiliz manda gücünü, 1925-1926 yılları arasında 13 Filistin köyünü tahliye etmeye ikna etmeyi başardılar. Ve sonra yavaş yavaş, toprak satın alma ve üzerinde yaşayan insanları yüzlerce yıldır yaşadıkları yerlerden çıkarma süreci, Siyonist hareketi Filistin'in en az %6'sını satın alacak bir duruma getirdi, ki bu elbette yeterli değildi. Ve sonra 1948'de büyük etnik temizliğe gittiler.
Ancak bildiğimiz gibi, 1948'de durmadı. İsrail, 1948 ile 1967 arasında, İsrail vatandaşları oldukları iddia edilen Filistinli azınlıktan köyleri tahliye etmeye devam etti. İsrail, Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında 300.000 Filistinliyi sınır dışı etti. Ve Haziran 1967'den bugüne kadar, bir şekilde yaklaşık 600.000 Filistinli, İsrail tarafından yerinden edildi ve kökünden söküldü. Ve elbette, şu anda 1948'deki etnik temizliği bile geride bırakan bir etnik temizlik vakasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla, Siyonizmin Filistin'e gelişiyle birlikte Filistin'deki Filistinlilerin tarihinin hiçbir anında, evlerini, tarlalarını, işlerini ve yurtlarını kaybetme tehlikesi altında olmadıkları bir an yoktur.
HEDEF GÖSTERİLDİ, TEHDİT EDİLDİ, İSRAİL'İ TERK ETTİ
2008'de İsrail parlamentosu Knesset'te kınandıktan ve eğitim bakanının görevden alma girişimiyle karşılaştıktan sonra ülkesinden ayrılan tarihçi, bir gazetede 12'den vurulacak hedef olarak gösterildi, çok sayıda ölüm tehdidi aldı.
TÜRKÇE'YE DE ÇEVRİLDİ
Pappe'nin Türkiye'de yayımlanan bazı kitapları şunlar: Yeryüzünün en büyük hapishanesi, Yaşamla ölüm arasında Gazze, Unutulmuş Filistinliler, Ortadoğu'yu anlamak, İsrail hakkında 10 mit, Modern Ortadoğu, Modern Filistin Tarihi.
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