Manzara keyfi 7 bin 500 TL’ye maloldu! Antalya’da ilginç olay

Olay, sabaha karşı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşıyla 077 GGZ 65 plakalı otomobiliyle sahile gelen Berk Can, manzarayı yakından izlemek için sahil bandına yaklaştı.

Bir süre burada sohbet eden ikili, daha sonra peyzaj çalışmasının bittiği noktaya kadar otomobili indirdi. Berk Can, dönüş için kıyıya inince otomobiliyle saplandı. Can ve arkadaşı tüm çabalarına rağmen otomobili kumdan çıkartamadı. Sabah saatlerinde yeniden sahile gelen Can, aracını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı.