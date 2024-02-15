Manzara keyfi 7 bin 500 TL'ye maloldu! Antalya'da ilginç olay
Antalya'da bir genç, arkadaşıyla manzara izlemek isterken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kuma saplandı. Çekici ve aracının hasarıyla birlikte gence manzara keyfi 7 bin 500 TL'ye mal oldu.
Olay, sabaha karşı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşıyla 077 GGZ 65 plakalı otomobiliyle sahile gelen Berk Can, manzarayı yakından izlemek için sahil bandına yaklaştı.
Bir süre burada sohbet eden ikili, daha sonra peyzaj çalışmasının bittiği noktaya kadar otomobili indirdi. Berk Can, dönüş için kıyıya inince otomobiliyle saplandı. Can ve arkadaşı tüm çabalarına rağmen otomobili kumdan çıkartamadı. Sabah saatlerinde yeniden sahile gelen Can, aracını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı.
"Can'ın tekerleklerin altına pas pas koyup yaptığı çalışmaya rağmen araç iyice kuma battı. Başka çareler arayan Can, traktörle de aracını çıkaramadı. Ardından çekici çağıran Berk Can, otomobilini sert zemine çekmeyi başardı. Ön ve arka tamponunda hasar olan aracını kumdan çıkardığı için büyük mutluluk yaşayan Berk Can, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de gence yardımcı oldu.
"7 BİN 500 TL'YE PATLADI"
Sabahleyin şurada oturuyorduk, arkadaşımla bu köşede durmak istedik. Tam sahile inmek istemedik. Biraz sohbet ettik, suda yürüdük. Arabaya binip gitmek istedik. Ben şuradan sert bir dönüş yapayım dedim oda olmadı direk saplandık. Herkes sahildeki arabayı merak etmiş. Traktör çıkartamadı. Paspasları koyup ben çıkarmaya çalıştım olmadı. Sahil manzarası bana 7 bin 500 TL'ye mal oldu" dedi.
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