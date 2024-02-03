Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı toprağa verilecek: Başkan Erdoğan da cenaze törenine katılacak
Türk düşünce hayatını bilge isimlerinden Alev Alatlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın vefatı edebiyat dünyasını yasa boğarken, ünlü yazar bugün Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak.
Yazar Alev Alatlı, KOAH ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde 79 yaşında hayatını kaybetti.
CENAZE NAMAZI EYÜP SULTAN'DA KILINACAK
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Alatlı, yarın öğle namazında Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresine defnedilecek.
BİR YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Son 1 yıldır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören yazar Alev Alatlı tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"BU TOPRAKLARI DAHA ÇOK SEVDİRMELİYİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, "Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz" demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Kıymetli Alev hocamızın ailesine, sevenlerine, okurlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALEV ALATLI MESAJI: FİKİRLERİYLE YAŞAYACAK
Başkan Erdoğan Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladığı esnada Alev Alatlı için taziye dileklerinde bulundu. Erdoğan, "Vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamız Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerinden olan Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN PROGRAMININ SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazeye katılacağı bildirildi. Bugün öğle saatlerinde Hatay'da olması beklenen Başkan Erdoğan'ın cenaze dolayısıyla programı ileri saatlere çektiği belirtiliyor.
"NASİHATİMDİR, VASİYETİMDİR"
Alatlı'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Nasihati ve vasiyeri" yayımlandı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Güneş her gün daha mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki en öndekinden ileride olur. Aristarkus, Kopernik'e "zıpçıktı astrolog" diyen devrimci Martin Luter'den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet'in çok ötesinde. Siz istihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olun. Aziz ülkemize gelince, ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye'yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin kurumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye'nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar. Mademki son temsilcileriyiz Gezegen'in iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin, bizi durduracak tek "gerçek", soğuyan Güneş'in dünyamızı yarı yolda bırakması ihtimali olmalı.
ALEV ALATLI KİMDİR?
1944'te İzmir'de doğdu. Liseyi Tokyo'da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ, Ekonomi & Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesi'nden (Nashville,Tennessee) aldı.
Felsefe öğrenimine de başlayan Alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974'te Türkiye'ye döndü.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı.
California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.
Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte "Bizim English" adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.
1985 ve 1986 yıllarında Edward Said'in "Haberlerin Ağında Islam" (Covering Islam) and "Filistin'in Sorunu" (The Question of Palestine) yayınlandı. Bu çalışmaları 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.
2006 yılında Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü aldı. 2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi oldu.
2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi; 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı. 2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürmekteydi.
Alev Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı.
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