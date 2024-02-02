Son dakika | Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

"Viva La Muerte" "İşkenceci" izleyen "Or'da kimse var mı?" dörtlüsünün öncüsüydü. 1992'de yayınlanan "Viva la Muerte" yi, 1993'de "Nuke Türkiye!", "Valla Kurda Yedirdin Beni" ve "OK Musti, Türkiye Tamamdır!" izledi. "Kadere Karşı Koy A.Ş." 1995'de yayınlandı. 1999'da "Eylül 1998" isimli küçük bir nesir-nazım denemesini, 2000 yılında "Schrödingerin Kedisi, Kabûs," 2001 yılında "Schrödingerin Kedisi, Rüya" izledi. "Gogol'un İzinde" üstbaşlıklı nehir romanının ilki "Aydınlanma değil, Merhamet" 2004 sonbaharında çıktı. Bunu "Dünya Nöbeti" ve "Ey uhniyem! Ey uhyniyem!" izledi.

"Hollywood'u Kapattığım Gün" 2009 yılında, "Funda'nın Mutfak Rehberi" 2011 yılında, "Beyaz Türkler Küstüler" 2013 yılında yayınlanmıştır. 2018 yılında yayınlanan "Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor!" akıl yürütmenin, muhakemenin kurallarına dikkat çekmektedir.

Alatlı'nın ayrıca röportajlarından oluşan "Alev Alatlı ile Türkiye ve Dünya", gazete makalelerinin derlendiği "Şimdi Değilse, Ne Zaman?" 2002, "Hayır Diyebilmeli İnsan!" 2003, "Hatırla! Geçmişin Geleceğindir" 2004, "Yorumsuz" 2008 ve "Aklın Yolu da Bir Değildir" 2009, kitapları da bulunmaktadır.