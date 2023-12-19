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Seri üretime geçen kaçakçılara baskın: 30 bin makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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Seri üretime geçen kaçakçılara baskın: 30 bin makaron ele geçirildi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 30 bin kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı.

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