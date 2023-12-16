'Tatlı miras'ta yurt dışına para kaçırıldı iddiası! Milyar dolarlık davada yeni gelişme
Merhum iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın milyar dolarlık mirası için süren davada, taraflardan biri yurt dışına transfer edildiği iddia edilen paranın peşine düştü.
İş insanı merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın milyar dolarlık serveti için çocukları arasında süren miras davasında taraflardan biri, Kapalıçarşı'da dövize çevrilerek yurtdışına transer edildiği iddia edilen 'gizli servet'in peşine düştü. Mirası yöneten Tereke Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, oğul Mehmet Tatlıcı'nın ABD'de açtığı bir davada, babasının hayattayken 1.2 milyar dolara varan bir parayı yurtdışına aktardığını anlattığına dikkat çekilerek, bu paranın akıbetinin araştırılıp, Türkiye'deki mirasa eklenmesi talep edildi.
Mehmet Salih Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'nın mahkemeye sunduğu dilekçede, 1.2 milyar doların tespit edilmesi halinde, 'miras pastasının yeniden şekilleneceği' belirtildi.
İstanbul'da 1960'larda açtığı tatlıcı dükkanıyla iş hayatına atılan ve 1980'lerde Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına giren Mehmet Salih Tatlıcı'nın ardında bıraktığı milyar dolarlık mirasın çekişmesi ABD'ye uzadı. Tatlıcı'nın çocukları arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle onlarca dava Türkiye'deki mahkemelerde sürerken, merhum iş insanının oğlu Mehmet Tatlıcı, babasının ölümünün ardından ABD Florida'da dava açtı.
Milliyet'in haberine göre Tatlıcı, üvey kardeşi ve üvey annesinin ABD'de sahip olduğu varlıkların babasına ait olduğunu ve annesinin, Türkiye'deki boşanmadan kaynaklı nafaka ve tazminat alacaklısı olduğunu ve bu alacağı kendisine devrettiğini savunarak, bu paranın ödenmesini talep etti. Yıllardır süren dava 2022'de sonuçlandı. Florida'daki mahkeme, oğul Mehmet Tatlıcı'ya nafaka devrinden dolayı 623 bin dolar ödenmesine hükmederken, karar itiraz üzerine temyize gönderildi. Öte yandan dava dosyasında yer alan Mehmet Tatlıcı'nın yeminli ifadesinde geçen Mehmet Salih Tatlıcı'ya ait 1.2 milyar dolarlık varlık transferi beyanı ise, Türkiye'deki mirası yöneten Tereke Mahkemesi'ne yansıdı.
Merhum iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı, avukatları aracılığıyla Tereke Mahkemesi'ne başvurarak, Mehmet Tatlıcı'nın ABD'deki dosya kapsamında verdiği ifadede, babasının Türkiye'deki kazancını dövize çevirip İsviçre'deki hesaplara gönderdiğini beyan ettiğine dikkat çekerek, toplamda 1.2 milyar dolar olarak beyan edilen bu paranın akıbetinin araştırılmasını istedi.
'TEREKEYE İNTİKAL' DİLEKÇESİ
Mirası yöneten Tereke mahkemesi olan İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, şöyle denildi: "Mehmet Tatlıcı'nın Florida Mahkemesindeki yeminli tanık beyanında yurt dışına çıkardığını iddia ettiği paraların ve tüm malvarlığı değerlerinin tespiti için inceleme başlatılmasına, yurt dışındaki merhum M. Salih Tatlıcı'ya ait olan servetin terekeye intikalinin sağlanmasını talep etmekteyiz."
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