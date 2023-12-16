’Tatlı miras’ta yurt dışına para kaçırıldı iddiası! Milyar dolarlık davada yeni gelişme

İş insanı merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın milyar dolarlık serveti için çocukları arasında süren miras davasında taraflardan biri, Kapalıçarşı'da dövize çevrilerek yurtdışına transer edildiği iddia edilen 'gizli servet'in peşine düştü. Mirası yöneten Tereke Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, oğul Mehmet Tatlıcı'nın ABD'de açtığı bir davada, babasının hayattayken 1.2 milyar dolara varan bir parayı yurtdışına aktardığını anlattığına dikkat çekilerek, bu paranın akıbetinin araştırılıp, Türkiye'deki mirasa eklenmesi talep edildi.

Mehmet Salih Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'nın mahkemeye sunduğu dilekçede, 1.2 milyar doların tespit edilmesi halinde, 'miras pastasının yeniden şekilleneceği' belirtildi.