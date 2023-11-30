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Türkiye Enerji Zirvesi'nde enerji sektörü "Barış için Enerji"yi konuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Türkiye Enerji Zirvesi’nde enerji sektörü Barış için Enerjiyi konuştu

Türkiye enerji piyasasının “Geleneksel ve En Büyük Aile Buluşması” 13’üncü Türkiye Enerji Zirvesi Ankara’da gerçekleşti. Zirve’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Komisyonu Eski Başkanı ve Portekiz Eski Başbakanı Jose Manuel Barroso yerel ve global enerji stratejileri ve gelişmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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