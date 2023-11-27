27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri U.S. Polo Assn. Sonbahar Koleksiyonu ile “Yenilenme”ye davet

U.S. Polo Assn. Sonbahar Koleksiyonu ile “Yenilenme”ye davet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
U.S. Polo Assn. Sonbahar Koleksiyonu ile “Yenilenme”ye davet

U.S. Polo Assn. geçmişten aldığı gücüne odaklandığı Sonbahar | 23 Koleksiyonu’nda, “Yenilenme” temasıyla zamanın ruhuna uygun bir şekilde tazelenme yolculuğuna davet ediyor.  Sonbaharın tatlı esintileri, dinamik ve canlı tasarımlardan oluşan koleksiyonun tazeliği, canlılığı ve pırıltıyı da beraberinde getirirken, stil sahipleri için benzersiz alternatifler sunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA