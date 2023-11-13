13 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mapa İnşaat’ın Dubai projesine "inşaatta mükemmeliyet" ödülü

Mapa İnşaat’ın Dubai projesine "inşaatta mükemmeliyet" ödülü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2023
ABONE OL
Mapa İnşaat’ın Dubai projesine inşaatta mükemmeliyet ödülü

Mapa İnşaat’ın SLS Dubai Otel & Rezidans projesi, “En İyi Yüksek Bina” kategorisinde Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi (CTBUH) tarafından verilen “İnşaatta Mükemmellik Ödülü”ne layık görülerek büyük bir uluslararası başarıya imza attı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA