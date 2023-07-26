Boşanma davalarında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu

Dava sürecinde Buket A.'nın dosyada bulunan mesajları nasıl elde ettiğini açıklamadığı, "erkeğin başka kadınlarla olan mesajlaşmalarını sunuyoruz" demekle yetindiği belirten Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Ercan A.'nın yazışmalarının hukuka aykırı elde edildiğini söylediği, Buket A.'nın ise bu iddiaya karşı savunma yapmadığını kaydetti.