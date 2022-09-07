İstanbul’da dehşete düşüren olay! Yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla villasının önünde darbedildi

Olay günü yaşananları anlatan Ertan Ünal, "Beykoz'da bir villa aldım ve 12 yıldır ailemle burada oturuyorum. Olayın olduğu 3 Eylül günü evime gelen kişi kız kardeşime seslenip 'Müziği kapatın' dedi. Kız kardeşim de sesin makul olduğunu söyledi. 20 dakika sonra tanımadığım 5 kişiyle bu şahıs evimi bastı. Bir kişinin elinde demir çubuk vardı. Benim evimin içerisinden çekip çıkarıp darp ettiler. Korumak isteyen annem, babam ve kardeşimi ittiler, kaktılar ve beni yerlerde sürüklediler" dedi.