İstanbul’da dehşete düşüren olay! Yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla villasının önünde darbedildi
İstanbul’da bir sitede oturan adam, villasında müzik dinlerken yüksek sesten rahatsız olduğunu iddia eden komşusu ve yanındaki 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Şikayetçi olan Ünal, "Evimin kapısının önünden çekilerek beni darp edip, yaşlı annem ve babamı iteklediler. Gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde demir- çelik satışı yapan 58 yaşındaki Ertan Ünal, 12 yıl önce aldığı Öğümce Mahallesi'ndeki villasında 3 Eylül günü ailece müzik dinlerken, yüksek müzik sesinden rahatsız olduğunu iddia eden komşusu Ö.Y. ve yanındaki 5 kişinin saldırısına uğradı.
Şüpheliler, evin içerisinden bahçeye çekerek götürdükleri Ertan Ünal'a tekme tokat vurmaya başladı. Bu sırada yakınları, araya girerek saldırganları durdurmaya çalıştı, ancak tüm çabaları sonuçsuz kaldı.
Olayın ardından darp raporu alan Ertan Ünal, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan kişiler serbest bırakıldı.
Olay günü yaşananları anlatan Ertan Ünal, "Beykoz'da bir villa aldım ve 12 yıldır ailemle burada oturuyorum. Olayın olduğu 3 Eylül günü evime gelen kişi kız kardeşime seslenip 'Müziği kapatın' dedi. Kız kardeşim de sesin makul olduğunu söyledi. 20 dakika sonra tanımadığım 5 kişiyle bu şahıs evimi bastı. Bir kişinin elinde demir çubuk vardı. Benim evimin içerisinden çekip çıkarıp darp ettiler. Korumak isteyen annem, babam ve kardeşimi ittiler, kaktılar ve beni yerlerde sürüklediler" dedi.
Olayın ardından darp raporu aldığını belirten Ünal, "Saldırgan Riva karakoluna gidip bizim şikayetçi olmadığımız taktirde kendilerinin de şikayetçi olmayacağını söylemiş. Biz şikayetçi olduk. Hiçbir anne ve babanın bu durumda görmemesini isterim. Kaburgalarımda ezilmeler var, köprücük kemiğinde sıkıntı var, kolumda morluklar var. Dizlerim çok kötü yerlerde sürükledikleri için. Ölebilirdim. Yanlarında büyük bir demir parçası gördüm. 6 kişi 1 kişiye saldırınca demir çubuğu kullanmalarına gerek kalmadı" diye konuştu.
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