İzmit’te dehşete düşüren olay! Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi beyzbol sopasıyla dövdü otomobilini gasbetti
İzmit'te bir kişi eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen komşusunu çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdüğü ardından da çektiği görüntülerle de şantaj yaparak otomobilinin satışını akrabasının üzerine bedelsiz yaptırdığı iddiasıyla polise başvurdu. Gözaltına alınan H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile akrabaları U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti. M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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