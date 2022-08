İzmit’te dehşete düşüren olay! Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi beyzbol sopasıyla dövdü otomobilini gasbetti

İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti. M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.