Hollanda’da ‘bebek ölü’ diye kürtaj yapılmalı dediler! Sivas’ta doğum yaptı

'KÜRTAJ İÇİN GÜN VERDİLER'



Hollanda'da kontrole gittiğinde bebeğinin öldüğünün kendisine söylendiğini iddia eden Miglena Tolumuva, "Hollanda'da hamile olduğum dönemin başında bir hafta arayla iki kez ultrasona girdim. Ancak her seferinde çocuğumun ölü olduğunu söylediler. Kürtaj için bana gün verdiler. Bizimle çok fazla ilgilenmediler. Eşim sonuca güvenmeyerek Bulgaristan'da veya Türkiye'de bir hastaneye gitmek istedi. Muayeneye geldiğimizde doktorumuz çocuğumun ve benim çok iyi olduğunu söyledi. Sonrasında Hollanda'dan tekrar doğum için buraya geldim. Bebeğim çok sağlıklı, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.