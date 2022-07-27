Hollanda’da ‘bebek ölü’ diye kürtaj yapılmalı dediler! Sivas’ta doğum yaptı
Hollanda'da yaşamını sürdüren 26 yaşındaki hamile Miglena Tolumuva, dini nikahla beraber yaşadığı 47 yaşındaki Ahmet Turan Koç ile 8 ay önce kontrol yaptırmak üzere hastaneye gitti. Burada çifte bebeklerinin ölü olduğu ve kürtaj olması gerektiği ifade edildi. Tereddüt eden çift, yaptıkları araştırma sonucunda Sivas'taki bir doktora gelip, muayene oldu. Burada bebeğin sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Çift, 9 ayın sona ermesiyle geçen gün 'İlayda Su' ismini koydukları kızlarını kucaklarına aldı.
Amsterdam'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Miglena Tolumuva ve Sivaslı Ahmet Turan Koç, 2021'de dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başladı. Hemen hemen 8 ay sonra hamile kalan Tolumuva, Hollanda'da bir hastaneye başvurdu.
HOLLANDA'DA 'BEBEĞİNİZ ÖLÜ' DEDİLER
Buradaki tetkikler ve çekilen ultrason sonucunda çifte bebeklerinin ölü olduğu ve kürtaj yapılması gerektiği söylendi. Tereddüde düşen çift, yaptıkları araştırmayla Sivas'ta bir doktora gelerek muayene oldu.
TÜRK HEKİM BEBEĞİN SAĞLIKLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Muayenenin ardından bebeğin sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Çift ara hamilelik sürecinde birkaç kez daha kontrol için Sivas'a geldi.
BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR
Hamilelikte 9 ayın tamamlanmasıyla Sivas'a gelen Tolumuva, önceki gün normal doğuma alındı. Çift, 3 kilo ağırlığında ve 51 santimetre boyunda 'İlayda Su' adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu.
'KÜRTAJ İÇİN GÜN VERDİLER'
Hollanda'da kontrole gittiğinde bebeğinin öldüğünün kendisine söylendiğini iddia eden Miglena Tolumuva, "Hollanda'da hamile olduğum dönemin başında bir hafta arayla iki kez ultrasona girdim. Ancak her seferinde çocuğumun ölü olduğunu söylediler. Kürtaj için bana gün verdiler. Bizimle çok fazla ilgilenmediler. Eşim sonuca güvenmeyerek Bulgaristan'da veya Türkiye'de bir hastaneye gitmek istedi. Muayeneye geldiğimizde doktorumuz çocuğumun ve benim çok iyi olduğunu söyledi. Sonrasında Hollanda'dan tekrar doğum için buraya geldim. Bebeğim çok sağlıklı, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
'ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ'
Hollanda'daki kontrollerde eşine kürtaj önerildiğini ve kendisinin bu kabul etmediğini anlatan Ahmet Turan Koç, "Hollanda'da eşim 1 aylık hamileyken hastaneye götürdüğümüzde bebeğe 'ölü' dediler. 1 ay sonra tekrar gittik hastaneye ve yine çocuğumuzun ölü olduğunu söyleyerek çocuğun anne karnında büyümediğini ifade ettiler. Söylediklerine güvenemedim ve Türkiye ve Bulgaristan'da kontrol ettirmek istedik. Birkaç araştırmadan sonra Türkiye'ye geldik. Burada bebeğimizin sağlıklı olduğunu öğrendik. Çocuğumuz şu an kucağımızda. Şu an gayet iyi ve mutluyuz. Bir ay daha kontroller için buradayız. Daha sonra Hollanda'ya geri döneceğiz" dedi.
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