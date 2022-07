Hollanda’da ‘bebek ölü’ diye kürtaj yapılmalı dediler! Sivas’ta doğum yaptı

'ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ'



Hollanda'daki kontrollerde eşine kürtaj önerildiğini ve kendisinin bu kabul etmediğini anlatan Ahmet Turan Koç, "Hollanda'da eşim 1 aylık hamileyken hastaneye götürdüğümüzde bebeğe 'ölü' dediler. 1 ay sonra tekrar gittik hastaneye ve yine çocuğumuzun ölü olduğunu söyleyerek çocuğun anne karnında büyümediğini ifade ettiler. Söylediklerine güvenemedim ve Türkiye ve Bulgaristan'da kontrol ettirmek istedik. Birkaç araştırmadan sonra Türkiye'ye geldik. Burada bebeğimizin sağlıklı olduğunu öğrendik. Çocuğumuz şu an kucağımızda. Şu an gayet iyi ve mutluyuz. Bir ay daha kontroller için buradayız. Daha sonra Hollanda'ya geri döneceğiz" dedi.

