Hollanda'da ölüme terk edilen Funda Gök Türkiye'ye getirildi! 'Vatanımda olduğum için mutluyum'
Son dakika haberine göre: Sağlık skandallarının ardı arkasının kesilmediği Hollanda'da adeta ölüme terk edilen ve Tilburg kentindeki evinde karanlık bir odada ölümü bekleyen 35 yaşındaki Funda Gök, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Funda Gök, hasta yatağında "Vatanımda olduğum için mutluyum. İyileşmek istiyorum." dedi.
Hollanda'da ölüme terk edilince Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilen 35 yaşındaki kanser hastası Funda Gök, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Doktorlar Funda'ya uygulanacak tedavi programı öncesinde incelemelerini sürdürüyor. Funda'nın Hollanda'daki belgeleri de oradaki hastaneden talep edildi.
ÖTANAZİ BİLE TEKLİF ETTİLER
Kızının başından bir an olsun ayrılmayan anne Ceyhan Gök, Funda'nın hasta yatağındaki son halini SABAH için fotoğrafladı ve son durumu anlattı. Ceyhan Gök, "Sürekli kusuyor. Midesi bulanıyor. Düzelmeler olacak diye umutluyuz. Hollanda'da doktorlar ilgilenmedi, ilgilenmek istemediler. Kızım gözümün önünde sürekli eriyor. Hollanda'da alet var, teknoloji var ama doktor yok. Ülkemizde eskiden alet, teknolojik imkânlar yoktu, doktor vardı. Ama şükürler olsun vatanımızda artık her türlü imkân var" dedi. Ceyhan Gök, Hollanda'daki doktorların, Funda'nın bitmeyen ağrılarının son bulması için kendilerine ötanazi bile teklif ettiklerini dile getirdi.
VATANIMDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM
Telefonda kısa süreliğine SABAH'a konuşan Funda ise, "Bir an önce iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin. Şu an için hiçbir şey hissedemiyorum. Vatanımda olduğum için mutluyum. Ama çok halsizim. Midem çok bulanıyor. Türk doktorlardan çok ümitliyim" dedi.
ACILI BABA A HABER'E KONUŞTU
Baba Halil Gök, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.
Gök, "Devletime milletime teşekkür ediyorum. Doktorlar yapılacak bir şey olmadığını söylemişti. İğne vurup öldürmeyi bile denediler. Türkiye'den yardım istedik. Herkesten Allah razı olsun buraya kadara geldik. Orada korku içindeydik. 24 saat uyku uyumuyorduk." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE HER ŞEY VAR"
Gök, "Yurt dışında sağlık öyle iyi şöyle iyi diyorlar ama gidip de görsünler. Ağrı kesici bile alamıyorduk. Türkiye'de her şey var. İnşallah benim kızımı da yaşatacaklar." dedi.
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