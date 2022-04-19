Hollanda’da ölüme terk edilen Funda Gök Türkiye’ye getirildi! ’Vatanımda olduğum için mutluyum’





ÖTANAZİ BİLE TEKLİF ETTİLER

Kızının başından bir an olsun ayrılmayan anne Ceyhan Gök, Funda'nın hasta yatağındaki son halini SABAH için fotoğrafladı ve son durumu anlattı. Ceyhan Gök, "Sürekli kusuyor. Midesi bulanıyor. Düzelmeler olacak diye umutluyuz. Hollanda'da doktorlar ilgilenmedi, ilgilenmek istemediler. Kızım gözümün önünde sürekli eriyor. Hollanda'da alet var, teknoloji var ama doktor yok. Ülkemizde eskiden alet, teknolojik imkânlar yoktu, doktor vardı. Ama şükürler olsun vatanımızda artık her türlü imkân var" dedi. Ceyhan Gök, Hollanda'daki doktorların, Funda'nın bitmeyen ağrılarının son bulması için kendilerine ötanazi bile teklif ettiklerini dile getirdi.