18 Nisan 2022, Pazartesi
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Hollanda ölüme terk etti! Funda’nın yardımına Türkiye koştu
Avrupa'da sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Hollanda'da doktorların "kanser değilsin" diyerek evine gönderdiği, Funda Gök, ölüme terkedildi. Türkiye'den yardım isteyen Funda, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Funda şimdi Türk doktorlara emanet.