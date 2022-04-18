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Hollanda ölüme terk etti! Funda’nın yardımına Türkiye koştu

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Giriş: 18.04.2022 12:51
Avrupa'da sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Hollanda'da doktorların "kanser değilsin" diyerek evine gönderdiği, Funda Gök, ölüme terkedildi. Türkiye'den yardım isteyen Funda, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Funda şimdi Türk doktorlara emanet.
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