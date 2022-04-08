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Hollanda'da fişi çekilecekti şimdi iyileşiyor! Dilara Şahin'in sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 08.04.2022 10:26
Hollanda'da fişi çekilmek istenirken A Haber'in yayınları sonrası Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara'nın son durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
Hollandada fişi çekilecekti! Dilara... HOLLANDA'DA FİŞİ ÇEKİLECEKTİ! DİLARA...
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