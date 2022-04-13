Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den güzel haber! Fişini çekeceklerdi, hayata döndü

"KIZIMI ÖLDÜ DİYE ÖLÜME TERKETTİLER"

Baba Oğuz Şahin "Kızımı öldü diye ölüme terkettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu. Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor.

Yakın zamanda yürüyecek inşallah. Kızımızı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. Ama önümüzde zorlu tedavi süreçleri var. İnşallah doktorlarımızın gayreti, insanlarımızın duasıyla atlatacağız. Öyle inanıyor ve ümit ediyoruz. Herkesten bu Razaman günü dua bekliyoruz, bütün hastalar ve Dilara kızımız için" dedi.