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Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den güzel haber! Fişini çekeceklerdi, hayata döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den güzel haber! Fişini çekeceklerdi, hayata döndü

Son dakika haberleri! Türkiye bu aileyi çaresiz babanın a Haber ekranlarında kızı için yardım istediği anlarla tanıdı. Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme bıraktığı Dilara Şahin, Türkiye'de tekrar hayata döndürüldü. Dilara, aylarca devam eden tedavinin akabinde ayağa kalkarak ilk adımlarını attı.

"Ramazan ayında dualarınızı bekliyoruz" diyerek kızı için dua isteyen baba Oğuz Şahin, "Doktorları Dilara'ya düzenli bir şekilde fizyoterapi yaptırıyor. Ayağa kalkmayı başardı. Fizyoterapistlerinin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Yakın zamanda yürüyecek inşallah" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşi de hastanede tedavisi devam eden Dilara'yı ziyaret etti.

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Dilara Şahin lösemi hastasıydı. 27 Aralık'ta teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti. Komaya girdi. Hollandalı doktorlar, 'fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi.

Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, a Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi.

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dilara, 3,5 aylık tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi.

AYLAR SÜREN TEDAVİNİN ARDINDAN İLK SÖZÜ 'ANNE'

ECMO cihazı hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine. Ancak Dilara, bu makineden çıkıp, hayata yeniden merhaba dedi. Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözünün 'anne' oldu.

"KIZIMI ÖLDÜ DİYE ÖLÜME TERKETTİLER"

Baba Oğuz Şahin "Kızımı öldü diye ölüme terkettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu. Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor.

Yakın zamanda yürüyecek inşallah. Kızımızı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. Ama önümüzde zorlu tedavi süreçleri var. İnşallah doktorlarımızın gayreti, insanlarımızın duasıyla atlatacağız. Öyle inanıyor ve ümit ediyoruz. Herkesten bu Razaman günü dua bekliyoruz, bütün hastalar ve Dilara kızımız için" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşinin Dilara'yı ziyarete geldiklerini söyleyen baba Oğuz Şahin "Halimizi hatrımızı soran herkese teşekkür ederim" dedi.

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