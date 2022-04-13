Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den güzel haber! Fişini çekeceklerdi, hayata döndü
Son dakika haberleri! Türkiye bu aileyi çaresiz babanın a Haber ekranlarında kızı için yardım istediği anlarla tanıdı. Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme bıraktığı Dilara Şahin, Türkiye'de tekrar hayata döndürüldü. Dilara, aylarca devam eden tedavinin akabinde ayağa kalkarak ilk adımlarını attı.
"Ramazan ayında dualarınızı bekliyoruz" diyerek kızı için dua isteyen baba Oğuz Şahin, "Doktorları Dilara'ya düzenli bir şekilde fizyoterapi yaptırıyor. Ayağa kalkmayı başardı. Fizyoterapistlerinin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Yakın zamanda yürüyecek inşallah" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşi de hastanede tedavisi devam eden Dilara'yı ziyaret etti.
AHABER'DE YARDIM İSTEDİ: BAŞKAN ERDOĞAN AİLENİN FERYADINA YETİŞTİ
Dilara Şahin lösemi hastasıydı. 27 Aralık'ta teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti. Komaya girdi. Hollandalı doktorlar, 'fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi.
Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, a Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi.
TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dilara, 3,5 aylık tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi.
AYLAR SÜREN TEDAVİNİN ARDINDAN İLK SÖZÜ 'ANNE'
ECMO cihazı hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine. Ancak Dilara, bu makineden çıkıp, hayata yeniden merhaba dedi. Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözünün 'anne' oldu.
"KIZIMI ÖLDÜ DİYE ÖLÜME TERKETTİLER"
Baba Oğuz Şahin "Kızımı öldü diye ölüme terkettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu. Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor.
Yakın zamanda yürüyecek inşallah. Kızımızı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. Ama önümüzde zorlu tedavi süreçleri var. İnşallah doktorlarımızın gayreti, insanlarımızın duasıyla atlatacağız. Öyle inanıyor ve ümit ediyoruz. Herkesten bu Razaman günü dua bekliyoruz, bütün hastalar ve Dilara kızımız için" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşinin Dilara'yı ziyarete geldiklerini söyleyen baba Oğuz Şahin "Halimizi hatrımızı soran herkese teşekkür ederim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?
- Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- OGM işçi alımı başvuru ekranı 2022 | Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
- MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
- ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
- 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Tercihler...
- Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- 300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...