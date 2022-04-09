Son dakika: Yunus bebek tedavi için Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi | Başkan Erdoğan’ın talimat gerçekleşti

Rahou'nun bebeğinin tedavisi için özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım beklediğine dair videosu A Haber'de de yayınlanınca Faslı anneye müjdeli haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlık, bebeğin getirilmesi için Hollanda'ya ambulans uçak yollandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah (dün) kalkıyor" mesajını paylaştı.

Müjdeli haberi alan anne, A Haber canlı yayınında "Dünyaya çağrı yaptım, çığlığımızı sadece Erdoğan duydu. Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan gelen telefon, acı gözyaşlarımızı sevinç gözyaşlarına çevirdi. Ramazan ayının ilk cuma gününde Türkiye'nin bize sahip çıkmasına çok duygulandık" dedi.

VE YUNUS BEBEK TÜRKİYE'DE

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.



Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Yunus bebeğin ön muayenesi yapıldıktan sonra tedavi süreci başlayacak.