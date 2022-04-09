Son dakika: Yunus bebek tedavi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi | Başkan Erdoğan'ın talimat gerçekleşti
SON DAKİKA! Hollanda'da tedavisi yapılmayan ve adeta ölüme terk edilen Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti. Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou, A Haber'e yaptığı açıklamada, daha önce gerçekleştirdiği yardım talebinin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. Ve beklenen buluşma gerçekleşti. Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.
SON DAKİKA! Hollanda'da tedavisi yapılmayan ve adeta ölüme terk edilen Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti.
Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou, A Haber'e yaptığı açıklamada, daha önce gerçekleştirdiği yardım talebinin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.
Ve beklenen buluşma gerçekleşti. Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.
NELER YAŞANDI?
Hollanda'nın Utrecht kentinde yaşayan Faslı Rahou ailesinin henüz iki aylık olan bebekleri Yunus (Younes), vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Solunum cihazına bağlanan Yunus'u tedavi eden hastane, bebeği yaşam destek ünitesinden ayırmak istedi. Bunun üzerine anne Zineb Rahou (32), sosyal medya hesabından tüm dünyaya 'Bebeğimi kurtarın' diye çağrı yaptı.
Rahou'nun bebeğinin tedavisi için özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım beklediğine dair videosu A Haber'de de yayınlanınca Faslı anneye müjdeli haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlık, bebeğin getirilmesi için Hollanda'ya ambulans uçak yollandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah (dün) kalkıyor" mesajını paylaştı.
Müjdeli haberi alan anne, A Haber canlı yayınında "Dünyaya çağrı yaptım, çığlığımızı sadece Erdoğan duydu. Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan gelen telefon, acı gözyaşlarımızı sevinç gözyaşlarına çevirdi. Ramazan ayının ilk cuma gününde Türkiye'nin bize sahip çıkmasına çok duygulandık" dedi.
VE YUNUS BEBEK TÜRKİYE'DE
Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.
Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Yunus bebeğin ön muayenesi yapıldıktan sonra tedavi süreci başlayacak.
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