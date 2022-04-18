18 Nisan 2022, Pazartesi
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Dilara Şahin'den sevindiren haber! Funda Gök Türkiye'de tedavi altında
Hollanda'dan fişi çekilmek üzereyken Türkiye'ye getirilen Dilara'dan iyi haberler geliyor. Türkiye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin'in durumu iyiye gidiyor. Hollanda'da ölüme terk edilen Funda Gök de Türkiye'ye getirildi. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.