18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Dilara Şahin'den sevindiren haber! Funda Gök Türkiye'de tedavi altında

Dilara Şahin'den sevindiren haber! Funda Gök Türkiye'de tedavi altında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2022 09:34
Hollanda'dan fişi çekilmek üzereyken Türkiye'ye getirilen Dilara'dan iyi haberler geliyor. Türkiye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin'in durumu iyiye gidiyor. Hollanda'da ölüme terk edilen Funda Gök de Türkiye'ye getirildi. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de tedavi altında
Türkiye'de tedavi altında
İki şehir arası 3 saate düşecek!
İki şehir arası 3 saate düşecek!
Rusya’dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı
Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman başlıyor?
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman başlıyor?
1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışları başladı!
1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışları başladı!
Tüketiciyi yanıltan reklamlara düzenleme
Tüketiciyi yanıltan reklamlara düzenleme
Hal yasası ne zaman çıkacak?
Hal yasası ne zaman çıkacak?
Tavan kira uygulaması fırsatçıları durdurur mu?
Tavan kira uygulaması fırsatçıları durdurur mu?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Kur stabil hale geldi
"Kur stabil hale geldi"
Sebzelerin zam yolculuğu!
Sebzelerin zam yolculuğu!
Kamuda yeni dönem!
Kamuda yeni dönem!
Daha Fazla Video Göster