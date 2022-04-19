Ekipler seferber oldu! 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal her yerde aranıyor

Komşular hem mahalle sakinlerine hem de ekiplere haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile birlikte jandarma, AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri 2'si kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 3 köpek getirerek arama çalışması yaptı.