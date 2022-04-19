Ekipler seferber oldu! 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal her yerde aranıyor
Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, gece saatlerinde kayboldu, mahalle halkıyla birlikte tüm ekipler bulmak için harekete geçti. Kokuya duyarlı köpeklerle aranan kız çocuğundan ilk 6 saat içinde bir haber alınamadı.
Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, gece 21.30 sıralarında kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi komşulardan yardım istedi.
Vatandaşlarla tüm ekipler çocuğun evi başta olmak üzere 5 kilometrelik alanda 6 saat süren detaylı arama yaptı. Yapılan ilk aramalarda bir sonuç alınamazken, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Zafer Sarıaslan, "Gece saat 21.30 gibi kız çocuğu kaybolmuş. Bütün Çeşmeli'nin gençleri ve halkı olmak üzere 200-250 kişi bölgeyi tamamen taradı.
Şu ana kadar hiçbir sonuç alınamadı. Hala Akut, AFAD, jandarma herkes arıyor" dedi.
Nur'un ablası ise, kardeşinin kaybolduğunu ve herkesin aramasına rağmen halen bulunamadığını kaydetti.
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