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Funda'nın yardımına Türkiye yetişti

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Giriş: 17.04.2022 10:30
Hollanda'da doktorların kendisine önce "mide kanserisin", ardından da "kanser değilsin" diyip evine gönderdiği Funda Gök, Hollanda'da ölüme terkedildi. Türkiye'den yardım isteyen Funda ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Funda şimdi Türk doktorlara emanet.
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