17 Nisan 2022, Pazar
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Funda'nın yardımına Türkiye yetişti
Hollanda'da doktorların kendisine önce "mide kanserisin", ardından da "kanser değilsin" diyip evine gönderdiği Funda Gök, Hollanda'da ölüme terkedildi. Türkiye'den yardım isteyen Funda ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Funda şimdi Türk doktorlara emanet.