Ölümle pençeleşen 2 aylık Faslı Yunus Ankara’da! Yunus bebeğin ailesi A Haber’de

Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou'nun sözleri:

"Bizi Türkiye getirdiği için özellikle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Şu anda durumuz daha iyi. Uçaktan indikten sonra her şey planlandı ve mükemmel şekilde işletildi. Ben uçaktayken bana yemek verdiler ve benimle ilgilendiler. Bebeğim sakinleşti ve ben çok mutlu oldum, biraz uyuyabildim.