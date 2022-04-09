Ölümle pençeleşen 2 aylık Faslı Yunus Ankara'da! Yunus bebeğin ailesi A Haber'de
Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan ve annesine "yaşamına son verelim" teklifinde bulunulan Fas asıllı Yunus bebek Türkiye'ye getirildi. Minik Yunus Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yunus’un ailesi A Haber muhabiri Ece Altuğ’un sorunlarını cevapladı ve hislerini paylaştı.
Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou'nun sözleri:
"Bizi Türkiye getirdiği için özellikle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Şu anda durumuz daha iyi. Uçaktan indikten sonra her şey planlandı ve mükemmel şekilde işletildi. Ben uçaktayken bana yemek verdiler ve benimle ilgilendiler. Bebeğim sakinleşti ve ben çok mutlu oldum, biraz uyuyabildim.
O kadar uzun süredir uyuyamıyorum ki sakinliği bulduğum ilk saniyede uyudum ve hep dua ettim. En başta Türk makamlarının bana ulaşmasına inanamadım. Elim ayağım titredi. Eşimle durumu paylaştım ve oğlumuzu kurtaracaklar dedim. Şu anda bile konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum.
Her şey çok hızlı gelişti. Haftalardır ağlıyordum, yardım çığlıklarımı duyurmaya çalışıyordum. Bunlar Türkiye'den duyuldu. Türkiye tarafından her şey hızlı planlandı ve yapıldı. Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Oğlum büyüyünce ona Başkan Erdoğan'ı anlatacağım. Asla asla asla onun adını unutmayacağız."
Yunus bebeğin babası Yusuf Rahou'nun açıklamaları:
"Oğlumuz şu anda stabil durumda. Doktor kontrolleri yapılıyor. Dün bize oğlumuzu gösterdiler. Çok mutlu olduk. Oğlumun durumunun hemen değiştiğini gördüm. Şu anda daha sakin olduğunu gördüm. İnanamadık buna sanki rüyalarımız gerçek oldu. Tek gecede bunlar oldu.
İşte tüm bunlar nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan aracılığıyla tüm Türklere Hollanda'da yaşayan Türklere teşekkür ederim. Türkler bize orada yardım etti.
Bize Hollanda'da 'hızlı ya da yavaş ölüm' diye 2 şık sundular. Biz onlardan sadece tavsiye istedik. Tedavisini orada yaptırıp ailemle Ramazan'ı geçirmek istedim. Benim oğluma şans vermediler. Başkan Erdoğan ve Türk halkı dünyada oğlumuza yardım eden tek taraf oldu. O yüzden gerçekten müteşekkiriz.
Başkan Erdoğan kariyeri boyunca insanlara yardım etti. Asla hiçbir insana zararı dokunmadı. Afrikalı, Faslı hiç fart etmez diyerek herkes insan diyerek yardım etti. O yüzden biz de Başkan Erdoğan'dan yardım istedik. Dünyanın her yerindeki insanlara yardım ediyor. Bize yardımı Allah rızası için yaptı."
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