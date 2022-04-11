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Yunus bebeğin sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 11.04.2022 09:30
Hollanda'da doktorların bağlı olduğu yaşam ünitesinden ayırmak istediği Fas asıllı Yunus bebek, annesinin yardım talebi üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla getirildiği ankara'da tedavi altına alındı. Yunus bebeğin sağlık durumu nasıl? Bir gelişme var mı? A Haber muhabiri Filiz Uçan detayları aktardı. Uçan,  "Alınan son bilgiye göre stabil durumda. Tedavi süreci devam ediyor." dedi.
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