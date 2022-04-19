Ayvalık’ta can salı ile Yunanistan’a geçmek isteyen 19 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na bir can salı ile ulaşmak isteyen 19 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir can salı üzerinde Yunanistan etkenleri tarafından Türk karasularına geri itilen göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. 19 GÖÇMEN KURTARILDI Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 19 göçmene giyecek, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN