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Ayvalık’ta can salı ile Yunanistan’a geçmek isteyen 19 göçmen kurtarıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Ayvalık’ta can salı ile Yunanistan’a geçmek isteyen 19 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir can salı ile ulaşmak isteyen 19 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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