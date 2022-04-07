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Türkiye Yunus bebek için harekete geçti! A Haber'in sesini duyurduğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek! Acılı anne: Dünyaya çağrı yaptım tek Erdoğan duydu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Türkiye Yunus bebek için harekete geçti! A Haber’in sesini duyurduğu aile için Hollanda’ya uçak gidecek! Acılı anne: Dünyaya çağrı yaptım tek Erdoğan duydu

Son dakika haberi... Hollanda'da Yunus bebek 2 ay önce vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Fas kökenli aile Yunus'u tedavi ettirebilmek için büyük mücadele verdi ancak doktorlar minik Yunus'un hayatını sonlandırmayı bile teklif etti. A Haber'e konuşan Yunus'un annesi, Başkan Erdoğan'a seslendi, "Erdoğan bize yardım edebilecek tek dünya lideri" dedi. Türkiye Yunus bebek için harekete geçti. A Haber'in sesini duyurduğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı. Acılı anne sevinçli haberi almasının ardından duygularını A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı. Zeynep Rahou, "Dünyaya çağrı yaptım tek Erdoğan duydu" dedi.

Küçük Yunus'un hastalığına ne Hollanda'da ne de Fas'ta çare bulunabildi. Fas kökenli aile Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.

Yunus 2 ay önce Hollanda'da dünyaya geldi. Ancak vücudunda çok nadir görülen "primer silyer diskinezi" hastalığını taşıyordu.

Yani nefes borusuna giren mikropların temizlenmesini sağlayan burundaki minik tüyler çalışmıyordu.

Hal böyle olunca minik Yunus, makineye bağlanarak nefes almaya başladı. Yunus makineden çıkması durumunda ise vücuduna girecek mikroorganizmalar ve mikroplar nedeniyle hayatını kaybedecek.

Yunus'un annesi Zeynep, "Fas'taki doktorlar, Türkiye'de olduğu kadar tecrübeli ve kaliteli değil. Bize isterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz, ya da fişi çekip çocuğunuzun normal havayı solumasını ama böyle olursa da zamanla ciğerlerinin çürüyerek öleceğini söylediler. Yani elimizdeki tek seçenek çocuğumuzun ölecek olması." ifadelerini kullandı.

Aile evlatlarını tedavi ettirebilmek için hem Hollanda'da hem de Fas'ta çare aradı ancak olumlu bir sonuç alamadı.

A Haber'e konuşan minik Yunus'un annesi Zeynep, oğlunun sağlığına kavuşması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

- Başkan Erdoğan'ın bize yardım edeceğinden umutluyuz. O, bu zamanın en iyi lideri. Yardımları karşılığında bir beklentisi de yok, tüm dünyadan insanlara, Irak'taki, Suriye'deki, Ukrayna'daki insanlara yardım ediyor. Ayrıca Başkan Erdoğan, Hollanda'da doktorlar hayatını sonlandırmak üzereyken Dilara Şahin'i de Türkiye'ye getirtmişti.

Annenin tek isteği ise minik oğlunun büyüyerek bir gün okula gittiğini görebilmek.

- Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Biliyorum, Erdoğan bize yardım edebilecek ve yaparım dediğinde yapacak olan tek dünya lideri. Bu yüzden eminim ki bize yardım edecektir. Lütfen, size yalvarıyorum, bu Ramazan ayında bize yardım edin. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

A Haber'in sesini duyurduğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek.

"UÇAĞIMIZ BU SABAH KALKIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı.

"SADECE ERDOĞAN SESİMİ DUYDU"

Acılı anne Türkiye'den gelen sevninçli haberin ardından A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla duygularını paylaştı.

Zeynep Rahou, "Bütün dünyadan yardım istedim kimse dönmedi. Sadece Erdoğan yanıt verdi." dedi.

Rahou, "Dualarım dünya lideri Erdoğan için" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Özellikle semptomları konusunda testler yapılıyor. Hollanda'da semptomlar tam belirlenmedi. Gönderdikleri uzmanlar tam anlamıyla uzmanı değil. En iyisini gönderdiklerini söylemişlerdi ama değillermiş. O yüzden Türkiye'ye bu ekipman ve özelleştirilmiş PCD yardımı talebinde bulundum. Çocuğumu kurtarmak istiyorum. Oğlumun nefes alması için bunlara ihtiyaç duydum. Başka da çarem kalmamıştı.

GÖZYAŞLARIYLA BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Herkesten bütün dünyadan yardım istedim kimse bana dönmedi ama sadece Türkiye bana yanıt verdi. Başkan Erdoğan yanıt verdi. Beni dinleyen tek kişiydi. Özür dilerim ama beni dinleyen tek kişi oydu ve oğlumun ölmemesini istedi ve kalbi olan başkası için çalışan birisi.

Milyonlarca insana da böyle yaklaştı benim oğluma da böyle yaklaştı.

"ERDOĞAN'I ONA ANLATACAĞIM"

Özellikle bu Ramazan ayında bu Cuma gününde her şeyin bu kadar hızlı gelişmesinden ötürü müteşekkirim. Erdoğan ve ailesi için bu Ramazan ayında dualarımı edeceğim. Türkiye ve Türkiye halkına dualarımı edeceğim. Onların iyiliği için elimden gelen her şeyi yapacağım çünkü benim hayatımı kurtarmış gibi bir yaklaşım bu. Oğlum sağlıklı bir şekilde büyürse gelecekte Başkan Erdoğan'ı ona anlatacağım ve diyeceğim ki Türkiye ve Türk halkı senin kurtarıcıların. Bunu asla unutmayacağım. Ailem asla unutmayacak. Başkan Erdoğan'a gerçekten müteşekkiriz.

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