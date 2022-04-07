Türkiye Yunus bebek için harekete geçti! A Haber’in sesini duyurduğu aile için Hollanda’ya uçak gidecek! Acılı anne: Dünyaya çağrı yaptım tek Erdoğan duydu

GÖZYAŞLARIYLA BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Herkesten bütün dünyadan yardım istedim kimse bana dönmedi ama sadece Türkiye bana yanıt verdi. Başkan Erdoğan yanıt verdi. Beni dinleyen tek kişiydi. Özür dilerim ama beni dinleyen tek kişi oydu ve oğlumun ölmemesini istedi ve kalbi olan başkası için çalışan birisi.

Milyonlarca insana da böyle yaklaştı benim oğluma da böyle yaklaştı.

"ERDOĞAN'I ONA ANLATACAĞIM"

Özellikle bu Ramazan ayında bu Cuma gününde her şeyin bu kadar hızlı gelişmesinden ötürü müteşekkirim. Erdoğan ve ailesi için bu Ramazan ayında dualarımı edeceğim. Türkiye ve Türkiye halkına dualarımı edeceğim. Onların iyiliği için elimden gelen her şeyi yapacağım çünkü benim hayatımı kurtarmış gibi bir yaklaşım bu. Oğlum sağlıklı bir şekilde büyürse gelecekte Başkan Erdoğan'ı ona anlatacağım ve diyeceğim ki Türkiye ve Türk halkı senin kurtarıcıların. Bunu asla unutmayacağım. Ailem asla unutmayacak. Başkan Erdoğan'a gerçekten müteşekkiriz.