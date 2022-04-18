Ölüm odasından umuda yolculuk! Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda Gök'e kucak açtı
Sağlık skandallarının ardı arkasının kesilmediği Hollanda'da adeta ölüme terk edilen ve Tilburg kentindeki evinde karanlık bir odada ölümü bekleyen 35 yaşındaki Funda Gök, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Giresunlu Gök Ailesi'nin 35 yaşındaki biricik evladı Funda Gök'e geçen yıl önce rahatsızlanınca St. Elisabeth Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından 'mide kanseri' teşhisi konuldu.
Aylar sonra ise iddialara göre 'sende mide kanseri' yok denilerek evine gönderildi. Dayanılmaz acılar yaşayan ve yediği her yiyeceği kusan Funda Gök, odasına kapandı, trajik bir şekilde adeta ölümünü beklemeye başladı.
Sevdiği yakınları ve Hollandalılar da zaman zaman Funda'nın evinin önüne giderek sevgi gösterisinde bulunup destek olmaya çalıştı. Ancak pencereye çıkıp sadece el sallayabilen genç kadın 10 ay içinde 50 kilodan 30 kiloya düştü.
Sürekli mide bulantısı yaşayan ve ağrı kesicilerle günlerini geçirmeye başlayan Funda'nın ailesi gözlerinin önünde erip giden kızları için Türkiye'den yardım istemeye karar verdi. Aile, başkonsolosluğa başvuruda bulunarak Türkiye'de tedavi talebinde bulundu. Ailenin bu yardım çığlığı geçen salı günü SABAH Almanya'da manşete taşındı.
Ölüme terk edilmiş durumdaki Funda'nın aylardır hiçbir şey yemediğini, su dahi içmediğini belirten ailesi, hareket edemez durumda günlerdir ağrıdan duramayan ve sürekli yatar vaziyette, yüksek dozaj morfin kullanması gereken kızlarının yeniden sağlığına kavuşmasını istedi.
"Çaresizliğimizden elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk hastalar için, ''Eğer nefes alabiliyorsa gidin getirin'' diyordu. Biz bu çağrıya inandık, güvendik. Devletimizin elini bize de uzatacağı günü bekliyoruz" diyen ailenin yardım çağrısına yanıt Türkiye'den geldi.
Sağlık Bakanlığı gerekli protokolleri tamamladıktan sonra Hollanda'ya bir ambulans uçak gönderdi. Funda'yı Eindhoven Havalimanından ailesinin yanı sıra Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve UID Eindhoven sorumlusu Zafer Gültekin uğurladı.
Önceki gün saat 18.30'da Eindhoven Havalimanı'ndan ayrılan ambulans uçak Funda Gök'ün naklini sağsalim gerçekleştirdi ve gece saatlerinde İstanbul'a ulaşan ambulans uçaktan alınan genç kadın tedavinin yapılacağı hastaneye yatırıldı ve Türk doktorların şefkatli ellerine emanet edildi.
Funda Gök de tıpkı daha önce Başkan Erdoğan'ın tedavisi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdiği Dilara Şahin ve Faslı iki aylık Yunus bebek gibi Türkiye'de şifa bulacak.
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