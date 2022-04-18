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RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sözlü sınav sonuçlarına göre 20 uzman yardımcısı alacak. Başvuru şartları, mezun olunan fakülte ve bölüm kontenjanlarına ilişkin bilgiler RTÜK'ün internet sitesindeki giriş sınavı duyurusunda yer alıyor.

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