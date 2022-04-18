Rezidansta işkence! Adli Tıp raporu ortaya çıktı | Kan donduran detaylar
Son dakika haberine göre: Konya'daki bir rezidansta eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci tarafından işkence gören 21 yaşındaki Demet A'nın bilirkişi hekim raporu ortaya çıktı. Demet'in adli tıp raporunda dehşetin izleri adeta kayda geçirilmiş olurken "Vücudunda taze sigara yanığı, boyun çevresinde ve yüzünde bıçak çizikleri var" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde SABAH, ayrıntıları yazmaya devam ediyor. Eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin işkencesine maruz kalan 21 yaşındaki Demet A.'nın yaşadığı dehşetin izleri vücudunda açıkça görülüyor. Bilirkişi hekim raporu ortaya çıktı.
Adli Tıp raporunda yer alan kan donduran tespitler adeta işkenceyi kayda geçirmiş oldu. İşte Konya'da genç kıza yapılanların resmi tespit raporları.
YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER
İfadelerinde Demet A.'ya herhangi bir şey yapmadıklarını öne süren tutuklu 3 sanığı yalanlayan rapora göre, genç kızın saçlarının büyük bir kısmı düzensiz bir şekilde kesildi.
BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ! PLASTİK KELEPÇE BİLE...
Kıyafetleri ve iç çamaşırları da kesik olan Demet A.'nın, yüzünün sağ kısmında iki sigara yanığı ile oluşan birinci derece taze yanık, boynunun sağ kısmında iki, yine boynunun ön yüz orta kısımda bir, boynun sağ yan yüzünde kulak memesi hizasında bir taze bıçak çiziği görüldü.
Yine sol kolunun çeşitli bölgeleri ile sol uyluk üst ve orta kısmında, sağ bacak üst ve orta kısminın ön yüzünde tren yayı şeklinde sopa ile vurulduğuna yönelik ekimozlar, her iki bileğinin çevresinde plastik kelepçe bağlandığına yönelik kızarıklık, sağ kol orta kısımda ekimoz ve sağ el üzerinde hassasiyet saptandı.
BAŞKA MAĞDUR VAR MI ARAŞTIRILACAK
Rapora göre genç kızın vücudunda cinsel saldırıya uğradığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi. Ortaya çıkan işkencelerin ardından başka mağdur olup olmadığı sorusu akıllara geldi.
BAŞKA MAĞDURLARIN POLiSE GİTMELERİNİ ENGELLEMİŞ OLABİLİRLER
Üçlü çetenin başka kızlara da aynı işkenceleri yapmış, daha sonra da tehdit ederek mağdurların polise gitmesini engellemiş olabilecekleri değerlendiriliyor.
Bu yönde de araştırmaların yapılacağı öğrenildi. İşkencenin meydana geldiği rezidanslar daha öncede birçok cinayet, intihar ve kavga olayı ile gündeme gelmişti.
31 YILA KADAR İDDİANAME! ŞOKE EDEN DETAYLAR
Konya'da kafeterya işleten Murat Demirci (41) ile ortağı nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşları Tuğba Demirci (22), aynı gece peş peşe bir rezidansa götürdükleri eski çalışanları Demet A. (21) ile iç mimar Merve K.'ya (27), işkence yapıp usturayla saçlarını keserek istismarda bulundu.
İki kadının yaşadığı dehşeti ise Türkiye SABAH'tan öğrendi. Şüpheliler, Demet A. ile ilgili olayda adli kontrolle serbest kalırken, Merve K. ile ilgili olay nedeniyle ise tutuklandı. Demet A.'nın avukatı ise savcılığa yaptığı itirazda, adli kontrol kararının kaldırılarak, şüphelilerin müvekkili ile ilgili olaydan da tutuklanmasını talep etti. Olayın yankıları sürerken, Merve K.'ya yapılan işkence ilgili soruşturma jet hızıyla tamamlayan savcılık, 4 gün gibi kısa bir sürede hazırladığı iddianameyi, Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
CEBİR, TEHDİT, YAĞMA, HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMA
İddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek, Merve K.'nın kıyafetlerinin makasla kesilmesinin mala zarar verme suçunun oluştuğu anlatıldı. Sanıkların, Merve K'ya 'o..pu, fahişe, sürtük, varoş' gibi kelimeler kullanarak onur, şeref ve saygınlığına saldırıp hakaret suçunu işledikleri ifade edilen iddianamede, cep telefonu ve çantasını zorla alarak yağma suçunu işledikleri ancak sonrasında etkin pişmanlık göstererek iade ettikleri belirtildi.
Silahtan sayılan cop, makas, bıçak gibi aletlerle Merve K'nın evden çıkmasına engel olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu, yine bu aletleri kullanarak birden fazla kişi ile tehdit suçunu işledikleri öne sürülen iddianamede, 3 sanık hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit", "Birden fazla kişi tarafından gece vakti konutta birlikte yağma", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hararet" ve "Mala zarar verme" suçlarından 31'er yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
Öte yandan sanıkların, Demet A.'ya yönelik eylemleri nedeniyle yürütülen soruşturma devam ederken, avukatının adli kontrol kararının kaldırılarak, şüphelilerin müvekkili ile ilgili olaydan da tutuklanmasını talebi de kabul edilerek, 3 sanık hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.
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