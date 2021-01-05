



"Nesli tükenmekte olan, kırmızı listede yer alan ve ülkemizde uzun yıllardır hiç görülmemiş bir türün bizim bölgemizde görülüp, bizim hastanemizde misafir olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bitlis'te bir vatandaş yaralı olan yakalı toy kuşunu jandarmaya teslim ediyor. Biz bu kuşun bu yörelerde hiç olmadığını ve nereden geldiğine dair ornitolog (kuş bilimci) arkadaşlarla istişare ettik. Ornitologların verdiği bilgiye göre bu kuşun uzun yıllardan beri, ülkemizde görülmediği, 2000'li yıllarda Konya tarafında görüldüğü, son olarak da Trabzon ve Yozgat tarafında ölü olarak bulunduğu söylendi. Bitlis'te görülen yakalı toy kuşu gibi bazı türler nesli tükenmek üzere olduğu için çok fazla görülmüyor. Bunlar kırmızı listeye alınarak avlanması yasaklanmış. Yakalı toy kuşu da bunlardan biri" diye konuştu.