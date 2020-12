EHLİYETLERİNE EL KONULMALI

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, korsan taşımacılığı önüne geçmek için 2918 sayılı kanunla 30 ila 60 gün arasında trafikten men cezası getirildiğini hatırlatarak, "Yine de sistem devam ediyor. Çözüm için korsan taşımacılık yapan kişilerin de ehliyetine el konulmalı" dedi. Korsan taşımacılığın idari suç olduğuna dikkat çeken Telli, "TCK kapsamında tanımı olan bir suç haline gelmeli" diye konuştu.

MİNİBÜSLER DE KORSAN TAŞIYOR

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, korsan taşımacılığın sadece araçlarla sınırlı olmadığını, son dönemde minibüslerin de korsan taşımacılık yapmaya başladığını söyledi. Yıldırım, "Adam ahbap-çavuş ilişkisiyle Trakya'dan İstanbul'a her gün yolcu taşıyor. Hem can güvenliği tehlikeye atılıyor hem de ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bu korsan taşımacılıkla ilgili daha sert yaptırımların bir an önce gündeme alınması gerekiyor" diye konuştu.