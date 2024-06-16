Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! BAE Devlet Başkanı ve Suudi Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın ve tüm Birleşik Arap Emirlikleri halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 16, 2024

SUUDİ ARABİSTAN VELİAH PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.