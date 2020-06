Mucizevi bir biçimde hayata tutunan vatandaştan çarpıcı sözler: Devletim beni yarı yolda bırakmaz

İstanbul Esenyurt İlçesi'nde selden kaynaklı bodrum katında mahsur kalan Murat Coşkun (50), mahallelinin yardımı sonrası kurtuldu. Elini pencerenin demirliklerinden suyun üzerine çıkaran Coşkun bu sayede kurtarıldı. Hayatının kurtarıldığı anları sosyal medyada yer alan videoda şu şekilde anlattı:

"BENİM DEVLETİM BENİ YARI YOLDA BIRAKMAZ!"

"İçeri girip camı kapatayım daha fazla su girmesin dedim ama içeri adım atar atmaz diğer camlar patladı. İçeride ne varsa üstüme üstüme geldi, kapının kulpu kırıldı,içerde mahsur kaldım. Göz açıp kapatıncaya kadar… O an herhalde sanırım soğuk kanlılığımı kaybetmemem büyük bir şans oldu benim için. Kendimi parmaklılıklara attım ve kendimi kolumu böyle kilitledim. Nefes alamaz duruma geldim. Komşulardan birisi sağ olsun bir hortum getirdiler bana su hortumu. Hayatımı kurtaran etken de bu oldu. 12-13 dakika o hortumla nefes aldım, sonra dışarıdan bir şekilde parmaklıkları kırdılar ve çıkardılar. Daha sonradan tanıştım, beni hastaneye götürdü. Ona canımı borçluyum sanırım. O an bilmiyorum farkında değilim, elimi salladım, işte ben buradayım. Bir el uzandı o eli tuttum. Ne kadar sıkmışım bilmiyorum, daha sonra hastanede gördüm adamın eli moralmış, o korkuyla baya bir sıkmışım sanırım. Çok zor, ölümü tattım diye bilirim. Bir anda tüm hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geldi, geçti. Her şeyim gitti, ama şükürler olsun hamolsun Allah'ıma benim can sağlığım yerinde. Giden mal olsun, benim kocaman büyük bir devletim var. Bana bununla ilgili bir yardımda bulunur. Beni yarı yolda koymaz. Ne mutlu Türküm diyene, şükürler olsun!"

DAMLA KAYA - SABAH