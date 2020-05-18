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Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın tarlaya köşk dikti!

Türkiye, günlerdir , ve 'ın kaçak villa ve çiftlik binalarını konuşurken, Sözcü Gazetesi'nin yazarı da bu isimlerin arasına katıldı. Soner Yalçın'ın yıllar önce Çeşme'nin tarla olan bir araziye villa boyutlarını geçen bir köşk diktiği ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SONER YALÇIN TARLAYA KÖŞK DİKTİ!

Sözcü Gazetesi yazarı , firari sanık ve FOX'un sunucusu 'ın kaçak yapıları gündeme bomba gibi düşürken, şimdi de Sözcü Gazetesi'nin yazarı aynı skandalla adından söz ettirdi.

ATATÜRK'E SIĞINDI
Yeniasır'ın haberine göre; Soner Yalçın da yıllar önce Çeşme'nin en güzel yerlerinden biri olan Ovacık Mahallesi'ne hem de tarla olan bir araziye artık villa boyutlarını da geçen bir köşk dikti. Eşsiz bir doğaya sahip bölgedeki 5 bin 648 metrekarelik arazisine tam 3 katlı ve 12 odalı bir bina kondurdu. İddialara göre o dönem inşaatı soran çevre sakinlerine, "Buraya kütüphane yaptıracağım" dedi. Bu arada gelen tepkileri dindirmek için köşkün bahçesinin girişine de Atatürk resmi astırdı. Bu yaptığı resmen Atatürk'ün arkasına saklanmaktan başka bir şey değildi.


6 MİLYON LİRALIK KÖŞK
Soner Yalçın'nın Çeşme Ovacık'ta 5 bin 168 metrekarelik arazine yaptığı kaçak köşk, 3 katlı ve 12 odadan oluşuyor. Köşk ve arazisinin yaklaşık değerinin 6 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.

CHP'Lİ BELEDİYE YIKMADI
Biz Yeni Asır olarak Yalçın'ın bu icraatlarını 2015 yılından bu yana yazıyoruz. Ancak, maalesef yönetimindeki Çeşme Belediyesi kaçağa göz yumarak, binayı bir türlü yıkmadı. Hatta o dönem açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı olan CHP'li Muhittin Dalgıç, "Villa tarım arazisi üzerine yapıldığı için kaçak. Bu villayı. 30 Nisan 2014'te mühürledik. Villa hakkında yıkım kararı çıktı ve para cezası uygulandı. 46 bin 189 lira 56 kuruş ceza kesildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Mevzuatta olan her şey uygulandı. Villa sahibi mahkemede yargılanacak. Hakkında hapis cezası çıkıp çıkmayacağı orada netleşecek" dedi. Ancak bu yıkım nedense bir türlü gerçekleşmedi. Köşkte yaşam başladı. Önceki gün bu bölgeye gidip köşkün son durumuna bakalım dedik. Hala yerinde duruyordu ve köşkte yaşam tüm hızıyla sürüyordu. Köşkün yapıldığı arazinin etrafındaki tarlalarda tarıma devam ediliyordu. Çevre sakinleri, Yalçın'ın da burası için muhtemelen imar barışından yararlandığını söyledi.

ÜSTÜNE KİTAP YAZDI
Bu arada şu önemli ayrıntıyı da anlatayım ki Soner Yalçın'ın nasıl bir iki yüzlülüğe imza attığını daha iyi anlayın. Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'ın kaçak yapıları için karaladıkları imar barışından yararlandığı ortaya çıkarken Soner Yalçın da tarım arazisine diktiği köşke rağmen 2018'de "Saklı Seçilmişler" isimli bir kitap yazdı. Bu kitap neyi anlatıyor dersiniz? Tarımın nasıl bittiğini! Kitabıyla ilgili o dönem köşe yazıları kaleme yaptığı Sözcü'de röportajı yayınlanan Yalçın, "Türk tarımını bitirdiler bize zehir yediriyorlar" diye beyanat bile vermişti. Pes doğrusu...Eğer siz tarım bitti diyorsanız, bunu bitirenlerden biri de tarım arazisine köşk konduran siz değil misiniz Soner Bey demekten alamıyor insan kendini... İki yüzlü olmak böyle bir şey işte...

PORTAKAL'DAN ÇOK MANİDAR PAYLAŞIM!
Bunlar için dedik ya Atatürk'ü ağızlarından düşürmezler ve onun arkasına saklanırken gidip kaçak yapı yaparlar diye... İşte Fatih Portakal bizi yine şaşırtmadı. İmza attığı skandalın yankıları sürerken, önceki gün hesabından yine Ulu Önder Atatürk'le ilgili bir paylaşım yaptı. Bu manidar (!) paylaşımın üzerine çiftliğin sahibi gözüken eşi Armağan Portakal'ın da dün yine sosyal medyadan 2017 yılında gittiği Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşması "Yok artık, bu kadar da olmaz" dedirtti.



"İNŞAATA HAPİSTEYKEN BAŞLADI"
Hürriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni olan ve CHP'de bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı da yapan , Soner Yalçın ile 2015 yılında bir polemik yaşamıştı. Berberoğlu, Yalçın'a "Seni içeri aldıkları gün eski eşin ve avukatın hanımefendi doğrudan bana geldi. Hürriyet'ten maaşın aylarca hesabına yattı. Helali hoş olsun. Yalnız bir mesele var. Biz mahpustaki bir yazara maaş ödediğimizi sanıyorduk. Oysa sen içerde de boş durmamışsın. Hapisteyken Çeşme'de kaçak villa inşaatına başlamışsın" demişti.

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