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Vatan haini Can Dündar'ın kaçak villası Maliye Hazinesi arazisini işgal ediyor! Belgesi ortaya çıktı

TIR’ları ile ilgili yaptığı ihanet haberinin ardından firar eden ’ın Kumbahçe’deki muhteşem manzaralı ormana bitişik villasının arazisini işgal ettiğinin belgesi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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İŞTE FİRARİ CAN’IN İŞGAL BELGESİ!

Orman Bölge Müdürlüğü'nden Kaymakamlığı'na yazılan yazıda, "Kumbahçe mahalle sınırları içinde kalan 1184 ada 4 nolu parselin doğu istikametinde aşım olduğu tespit edilmiştir. Aşım yapılan bu alanın 188 metrekarelik kısmı ise Maliye Hazinesi arazisi içerisinde kalmakta olup gerekli yasal işlemin yapılması hususunda, gereğini bilgilerinize arz ederim" denildi.

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI


TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari 'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının 'ne ait araziyi 188 metre işgal ettiğinin belgesi ortaya çıktı.

Can Dündar ve Dilek Dündar adına kayıtlı villanın Bodrum Devlet Ormanı'nı 27 metre işgal ettiğine ilişkin tespitte bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman işgalinin yanı sıra Maliye Hazinesi'ne ait arazinin de 188 metre işgal edildiğini saptadı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bu işgali Bodrum Kaymakamlığı'na Müdürlüğü'ne iletilmek üzere bildirdi.



Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"11 Mayıs 2020 tarihinde Bodrum Orman İşletme Şefliğimiz Toplu Koruma Ekibi ve Orman İşletme Şefimiz ile yapılan rutin koruma faaliyetleri neticesinde Muğla ili Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda etrafı tel ile çevrilmiş olduğu belirlenmiştir.

Milas Orman İşletme Müdürlüğümüzden gelen teknik elemanlarca (Cors-GPS) haritalama cihazı ile yapılan arazi ölçümlerinde ve büro çalışmaları neticesinde Kumbahçe mahalle sınırları içinde kalan 1184 ada 4 nolu parselin doğu istikametinde aşım olduğu tespit edilmiştir. Aşım yapılan bu alanın 188 metrekarelik kısmı ise Maliye Hazinesi arazisi içerisinde kalmakta olup gerekli yasal işlemin yapılması hususunda, gereğini bilgilerinize arz ederim."

NAZİF KARAMAN/SABAH



Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI
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