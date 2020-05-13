Vatan haini Can Dündar'ın kaçak villası Maliye Hazinesi arazisini işgal ediyor! Belgesi ortaya çıktı
MİT TIR’ları ile ilgili yaptığı ihanet haberinin ardından firar eden Can Dündar’ın Bodrum Kumbahçe’deki muhteşem manzaralı ormana bitişik villasının Maliye Hazinesi arazisini işgal ettiğinin belgesi ortaya çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden Bodrum Kaymakamlığı'na yazılan yazıda, "Kumbahçe mahalle sınırları içinde kalan 1184 ada 4 nolu parselin doğu istikametinde aşım olduğu tespit edilmiştir. Aşım yapılan bu alanın 188 metrekarelik kısmı ise Maliye Hazinesi arazisi içerisinde kalmakta olup gerekli yasal işlemin yapılması hususunda, gereğini bilgilerinize arz ederim" denildi.
MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının Maliye Hazinesi'ne ait araziyi 188 metre işgal ettiğinin belgesi ortaya çıktı.
Can Dündar ve Dilek Dündar adına kayıtlı villanın Bodrum Devlet Ormanı'nı 27 metre işgal ettiğine ilişkin tespitte bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman işgalinin yanı sıra Maliye Hazinesi'ne ait arazinin de 188 metre işgal edildiğini saptadı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bu işgali Bodrum Kaymakamlığı'na Milli Emlak Müdürlüğü'ne iletilmek üzere bildirdi.
Yazıda şu ifadeler yer aldı:
"11 Mayıs 2020 tarihinde Bodrum Orman İşletme Şefliğimiz Toplu Koruma Ekibi ve Orman İşletme Şefimiz ile yapılan rutin koruma faaliyetleri neticesinde Muğla ili Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda etrafı tel ile çevrilmiş olduğu belirlenmiştir.
Milas Orman İşletme Müdürlüğümüzden gelen teknik elemanlarca (Cors-GPS) haritalama cihazı ile yapılan arazi ölçümlerinde ve büro çalışmaları neticesinde Kumbahçe mahalle sınırları içinde kalan 1184 ada 4 nolu parselin doğu istikametinde aşım olduğu tespit edilmiştir. Aşım yapılan bu alanın 188 metrekarelik kısmı ise Maliye Hazinesi arazisi içerisinde kalmakta olup gerekli yasal işlemin yapılması hususunda, gereğini bilgilerinize arz ederim."
NAZİF KARAMAN/SABAH
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